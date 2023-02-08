SBS早新闻（2月9日）Play13:47 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.62MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。土耳其、叙利亚地震造成的死亡人数已超1.1万；中国政府表示，希望与澳大利亚重建关系；联邦政府首次利用环境法阻止煤矿开采；韩国内政部长被弹劾。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE叙利亚和土耳其发生强烈地震伤亡人数上升 如何伸出援手？为与爱犬重聚 澳洲男子花费三万澳元在冷冻技术机构“买机会”美军击落中国大型气球 正分析残骸分享Latest podcast episodes【正在行动】政府计划对Medicare进行40年来最大改革 您有哪些期望？SBS晚新闻（2023年2月8日）中国智库发布《澳大利亚蓝皮书》“破除”对澳刻板印象新州拟推行无现金赌博法 干预问题赌博并减少有组织犯罪