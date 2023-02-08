为与爱犬重聚 澳洲男子花费三万澳元在冷冻技术机构“买机会”

当澳大利亚男子戴尔（Dale Pearce）的爱犬被诊断患上癌症，寿命只剩下几个月时，他并不想接受这个事实。





戴尔因而作了一个决定。





戴尔向 The Feed 新闻表示：“我把我的狗冷冻起来，希望有一天能把她带回来。”





“我讨厌看到这种情况，我们在一起生活了这么多年，你只能不断告诉自己，你已经给了它们一个机会。”





戴尔和他养了 10 年的卡尔比犬内伦（Neren）形影不离——一起游历澳大利亚，参加音乐节和活动，更曾一起演出一部独立恐怖电影。在内伦进入他的生命前，戴尔说他经常感到孤独并为保持生活动力而挣扎。





他说：“有一只狗早上会纠缠着要我外出，这让我坚持生活下去。”



Neren and Dale enjoyed going to the beach together. Source: Supplied / Dale Pearce 在 2016 年，戴尔得知内伦病重的消息时，他崩溃了。兽医向他表示，癌细胞已扩散到内伦的肺部。





他说：“我知道我可能要看着她死在我手中，但我不想这样。”





戴尔开始在网上搜寻他的选择。





就在此时，他找到了一家位于美国的人体冷冻技术机构，这家机构负责保存人和宠物的身体，声称有一天他们可能会复活。





戴尔和内伦一起前往美国。戴尔支付了 20000 美元（约 30000 澳元），将内轮的身体深度冷冻。





戴尔希望能在 2050 年与他的爱犬重聚。





“随着几十年来科技的进步，也许我们可以重新在一起 （进行）更多的冒险，”他说。



“人体冷冻技术”是什么？

人体冷冻技术是将身体保存在极度低温下，希望其能在未来复活。





以冷冻技术保存宠物：



动物被兽医进行安乐死后，放在冰上冷却；



排出其躯体内的水份，以有防冻作用的化学物质取代；



进一步冷却躯体，然后放入液态氮罐；



以约为摄氏零下200度继续存放。

人体冷冻技术的支持者希望随着科技的进步，也许某天被冷冻的宠物可以被解冻并以年轻、健康和无病的身体恢复生命。



Neren visiting the cryostat (insulated tank) where she is now stored. Source: Supplied / Dale Pearce

宠物“被冷冻”后能复活吗？

自1967年第一个人（美国心理学教授贝德福德，James Hiram Bedford）被冷冻保存以来，已有数百个人和宠物接受了此技术，但迄今仍没有人或者宠物复生。





许多科学家对人体冷冻技术是否有效表示怀疑。





布莱恩特（Saffron Bryant）是墨尔本皇家理工大学（RMIT）的研究员，研究冷冻保存技术，即冷却生物样本科学。





布莱恩特说：“在目前这个阶段，科学不支持人体冷冻技术。”



Saffron Bryant is a scientist who is doubtful cryonics will work. Source: SBS 她说，以目前的技术，只有单细胞，例如红血球可以在低温下储存。





布莱恩特说：“我们不能储存细胞组织、器官，我们现在当然也不能储存整个生物体。”





她解释说，当东西被冷冻时，冰晶会形成并破坏细胞，除非加入特殊的化学物质。





“问题是我们目前使用的这种冷冻保护剂实际上具有毒性。”



The Cryonics Institute is one of the largest cryonics companies in the world. Source: Supplied / Cryonics Institute 身体中的不同细胞也需要不同的条件，例如不同的冷却和升温速度。





对人体冷冻技术声称一旦找到治愈宠物疾病的方法、宠物就可以复活的说法，她持谨慎态度。





她说：“如果有人死于感染，那么给他们抗生素是没有用。这对他们没有帮助。”



澳大利亚首家人体冷冻设施

在澳大利亚可能很快就会实现冷冻宠物身体的技术。南半球首个人体冷冻设施已在新州南部的偏远小镇霍尔布鲁克（Holbrook）设立。





人体冷冻技术公司 Southern Cryonics 总监索拉基迪斯（Peter Tsolakides）表示，公司正计划根据个例的具体情况来储存宠物。



The Southern Cryonics facility in NSW has recently finished construction. Source: Supplied / Southern Cryonics 索拉基迪斯说：“我们接到很多关于（冷冻）宠物的询问，我认为市场可能相当大。”





尽管外界对人体冷冻技术持怀疑态度，索拉基迪斯说他正在为客户提供与他们所爱相聚的机会。





他说：“其它替代方法是土葬或火葬，可能复生的机会为零。”



Dale hopes to be reunited with his dog one day. Source: Supplied / Dale Pearce

冷冻宠物需要多少钱？

在 Southern Cryonics， 冷冻一个人的身体价格为 15万澳元。索拉基迪斯表示这还没有计算冷冻宠物的确切费用，但会根据体重计算。





索拉基迪斯说：“一只猫大约有五到六公斤，大约是一万澳元。”





“如果是一只大狗，体重和人一样，价钱几乎也要和冷冻人类一样。”





戴尔在支付了冷冻爱犬的费用后，花了数年才能恢复其经济状况。





他说：“我很高兴为内伦付出这个代价，我现在不后悔。”





“我盼望她有可能回来的机会。”





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