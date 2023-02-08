1400万澳人如今有资格接种额外的新冠加强针

要点： 卫生部长强烈建议居民选择接种Omicron特异性mRNA加强型疫苗而非其它疫苗；

他表示，儿童和青少年目前无需接种加强针；

首席医疗官保罗·凯利预计未来将出现更多新冠疫情。

卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，所有澳大利亚成年人现在都可以接受COVID-19疫苗的额外加强剂量。





从2月20日起，那些在过去6个月内没有感染过COVID或没有接种过加强针的成年人可以接种额外的加强针。





这与一个人之前接种过多少剂量无关。





巴特勒部长说，与其它疫苗相比，Omicron特异性mRNA强化疫苗是首选。





澳大利亚最近批准了辉瑞公司针对Omicron的BA.4/BA.5变种毒株和原始毒株的二价疫苗作为成人的加强剂量。



巴特勒部长说，“最多”有1400万澳大利亚人将有资格接种另一针加强针，但鉴于最近的疫情状况，这个数字可能要低得多。





巴特勒引用澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）的建议说，建议重症风险较高的人士在2023年接种加强针。





重症风险较高的人士包括：65岁以上人士和有基础病、残障或复杂医疗需求的成年人。





巴特勒说：“ATAGI已经建议，其他健康的儿童和青少年目前不需要加强剂量，因为这个群体中重症的发生率很低，混合免疫的水平很高。”



但澳大利亚政府表示，5至17岁的儿童如果有健康问题，导致会有患重症的风险，仍有资格接种这一额外剂量。





现在，额外的剂量将是政府建议18至30岁澳大利亚人接种的第二针加强针（第四剂疫苗），对30岁以上的人士来说将是政府建议的第五剂。



澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）对允许在冬季前再接种一针加强针的决定表示欢迎。





“COVID仍在夺走生命，并给医疗系统带来累积的压力。每个澳大利亚人都应该有机会接种疫苗，这一点至关重要，”罗布森告诉澳广（ABC）新闻。





另外，澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示，未来会有更多新冠疫情。



凯利教授说，近期新冠疫情导致的住院和重症监护患者人数比之前的Omicron疫情少。





他说：“我们本轮疫情中出现的扁平化曲线向我表明，就混合免疫而言，现在社区中存在大量的保护。”





巴特勒部长说，澳大利亚在最近一轮疫情中大约报告了100万例感染病例，但他认为这个数字实际上可能高达300万。





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