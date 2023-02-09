澳大利亚战争纪念馆出于间谍担忧将移除中国产摄像头

要点： 这些摄像头是一家部分由中国政府拥有的公司制造的；

它们将在2023年年中被移除；

澳大利亚战争纪念馆主席称没有任何“不愉快”的事情促使这一举动的发生。

位于堪培拉的澳大利亚战争纪念馆将拆除十余台中国制造的安全摄像头。





新任命的纪念馆主席金·比兹利（Kim Beazley）周三（2月8日）确认了这一决定，并将其描述为“高度谨慎”的表现。





据《堪培拉时报》报道，这些摄像头由海康威视制造，海康威视是一家部分由中国政府拥有的公司，是世界上最大的闭路电视摄像头供应商之一。



The United States is blacklisting a group of Chinese tech companies such as Hikvision that the US says is being used to repress China's Muslim minority groups. Source: AP 到2023年年中，该公司生产的11台摄像头将从战争纪念馆移除。





“不仅仅存在于摄像头中......你现在对几乎所有的电子产品都得小心，” 比兹利周三告诉媒体。





“这并不是因为我们注意到有任何不愉快的事情，而是为了高度谨慎起见。”





战争纪念馆的一位发言人说，该机构认真对待其安全义务，但不对具体的安全事项发表评论。



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此举旨在保护国家安全，但引发了两国之间一系列不断升级的互动，导致中国施加了外交封锁和贸易影响。



