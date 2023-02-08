随着澳中两国贸易官员会晤恢复，澳中关系再次成为一个焦点话题。





与许多国家一样，在中国，一个贸易或外交决定的作出，很大程度上要依赖智库发布的报告。





而《澳大利亚蓝皮书：澳大利亚发展报告（2022）》就是最新、最权威的智库报告之一。





中国澳大利亚研究会副秘书长、北京外国语大学澳大利亚研究中心副主任胡丹是这份报告的副主编。





她告诉SBS中文普通话，虽然因疫情原因经历延误，蓝皮书仍梳理了2022大选选情，以及政府在政治、经济、外交、社会各领域政策的调整，澳大利亚社会及中澳关系中出现的最新动向。





“实际上，中国在一带一路计划后，大大加强了对于区域和国别的研究。”她说，“这需要基于外语、基于第一手的资料，去研究别的国家。中国对外交往非常多，密度也很强，所以区域和国别研究实际上非常重要。”





《蓝皮书》指出，在2021年下半年，主要政党调整党内制度备战2022年联邦大选，疫情、经济和气候成为主要政策议题。



这份《澳大利亚蓝皮书：澳大利亚发展报告（2022）》由北京外国语大学澳大利亚研究中心与社会科学文献出版社共同编纂，围绕2020至2021年莫里森政府的执政和政策的实施情况展开，对时任政府联盟当及反对党的联邦选举政策进行了梳理，对过去一年澳大利亚国内问题——例如澳中、澳日关系进行了回顾，并对未来作出展望。





胡丹说，《蓝皮书》目的在于破除对澳大利亚的刻板印象。





在面向大众方面，其实有时候会有一些比较容易偏颇、片面、不深入的看法。对于澳大利亚，我们觉得有袋鼠、考拉、海滩、大堡礁、红酒……在政治和外交上，人们可能觉得澳大利亚随时是跟美国站队的，所有很多类似的stereotype（刻板印象）。





“实际上这些都是像告诉民众，澳大利亚比较真是和深入的情况如何，包括在中澳关系方面，可能除了地缘政治和美国因素意外，其实澳大利亚国内也发生着非常复杂的变化，这些变化都是我们应该去理解的。”





《蓝皮书》指出，在2021年下半年，主要政党调整党内制度备战2022年联邦大选，疫情、经济和气候成为主要政策议题。





报告内容包括：





澳大利亚经济出现显著衰退，受全球疫情影响仍面临较大的下行压力；



澳日经贸关系受疫情冲击后逐步回升，持续加强经济安全等多领域合作；



澳智库重要性日益增加，走出一条“少而精”之路；



澳越两国逐渐靠拢，积极开展经贸、安全领域合作；



中澳双边贸易额继续高位运行。





胡丹表示，除了几个主要议题外，《蓝皮书》针对国内关键事项展开讨论。





胡丹说，报告目的是为了破除对澳大利亚的刻板印象。 Credit: Dan Hu



“举个例子，不管是澳大利亚和日本、越南的关系，包括澳大利亚智库在整个政治话语或公众政策讨论当中发挥的作用，（报告）都试图做一个讨论。”





“包括前几年，《蓝皮书》是第一篇去讨论澳大利亚媒体对中国的相关报道，为什么有一个越来越负面化的倾向，以及背后折射出的原因。”





她认为，除了新闻报道追逐热点的性质之外，地缘政治、媒体行业内部调整都是重要原因。





“甚至在2017至2018年，澳大利亚本国媒体行业出现了很大问题，包括媒体改革及之后，传统纸媒面对来自电子、社交媒体的挑战。整个行业的从业人员、主要媒体的调整，有很多方面也有他们内部的原因。”





采访仅代表嘉宾观点，不代表SBS立场。





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LISTEN TO 中国智库发布《澳大利亚蓝皮书》“破除”对澳刻板印象 SBS Chinese 08/02/2023 09:41 Play

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