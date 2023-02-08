名字“读音奇特” 这些澳大利亚人为何不愿放弃？

要点： 一些名字听起来“奇特”的澳大利亚人选择不再使用英文名；

但有些人会因为名字难以发音而到受负面影响，包括可能被社交排斥；

他们正在努力令他人可以正确地对其姓名发音，并且有一些实用方式令此更为容易。

罗介雍（Jieh-Yung Lo）在20 多岁时，曾一度地以“J-Lo”自称。





他向 SBS 新闻表示：“当我自我介绍为‘J-Lo’时，每个人对我的态度都截然不同，所以我开始使用它。”





无论在过去还是现在，很多人都会觉得这个人拥有一个“读音很有趣的名字”。





37岁的罗介雍表示，他当年在阿辛顿足球俱乐部（Essendon Football Club）推广多元文化项目时，因为很多球员都不会读他的名字，所以他开始将自己的名字简化为“J-Lo”。





“我觉得此举打破了障碍，他们变更友善和愉快。”



Jieh-Yung Lo is the director of the Centre for Asian-Australian Leadership at The Australian National University. Source: Supplied “通过使用这个昵称，他们似乎认为打破了与我的隔阂，不再认为我是外来的种族，而是把我当成他们中的一员。”





因此，在罗介雍刚步入政坛时，也是以 J-Lo 作为其姓名。





他说：“尽管我不再是工党成员，但党中仍有很多人称我为 J-Lo。”





但罗介雍渐渐开始后悔自己的决定。





他说：“我觉得自己背叛了我的传统和身份，也背叛了我的父母。”





他的父母说他的名字有心胸广阔的意思，不会因小事而受到困扰或妨碍。





他说：“你的名字是父母给你的最重要的东西之一，特别是在中国文化中，它反映了你父母的期盼，希望你长大后成为怎样的人。”



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因此，当他决定在 2008 年决定参选蒙纳士市（City of Monash）市议员时，他的同事建议他改名为“Jeff”或“Jason”等名字，因为怕他的本名会令人以为他难以说好英语。罗介雍拒绝了，他想更为真实地表现自己。





“你的名字是父母给你的最重要的东西之一，特别是在中国文化中，”他说。





罗介雍在 23 岁时以本名竞选成功，当选为第一位在墨尔本蒙纳士市议会任职的华裔澳大利亚人。





他认为，证明一些人对他改名的建议是错误的给予他额外的推动力，令他更努力去宣传和竞选。





他说：“我的父母为我的不妥协而感到骄傲，我保留了这个名字。”



从“同化到真实”的转变

现在罗介雍是澳大利亚国立大学（Australian National University）亚裔澳大利亚人领导中心主任，他表示，似乎有越来越多人选择不使用英文名字，特别是新移民。





他说：“这是因为澳大利亚正变得越来越多样化、具包容性和全球化。”



Australia is becoming more diverse, accepting and global, says Jieh-Yung Lo. Source: AAP “越来越多人对自己的传统和血统和他们来自的地方变得更加热情和自豪。”





“他们现在把它视为荣誉徽章，而不是试图隐藏它。”





罗介雍还认为，社会已经出现从“同化到真实”的转变。





他说：“人们想变得更真诚和更真实。”



拥有罕见名字的人可能会被社交排斥

普莱斯（Fiona Swee-Lin Price）博士是跨文化交流方面的专家，也是咨询公司 Globalize Consulting 的主管。她与大学合作已数十年，帮助他们在毕业典礼和其他场合念出学生的名字。





她说，人们越来越认识到正确读出人名的重要性。





“如果你不能使用某人的名字，就会在社交上把他们排除在外。”





她继续说，她听说过一些人要改用英文名，是因为他们的同事很难读出本名，甚至读不出他们的本名。





她说：“有人说 （这件事）是他们职业生涯的主要问题，因为当其他人要介绍到访者时，都会犹豫，躲避或者在走廊里避开他们。”





但普莱斯说，不应对来自不同背景而有英文名的人作出假设。一位韩国女士告诉她，她儿子的老师对她的韩国名字评价很高，并说：‘哦，我很高兴你没有改英文名字’。





她说：“你不需要因为觉得我做了正确的事而给我掌声，有些人对于使用原名是感到舒适的。”





她表示有些华人在不同的环境中使用不同的名字，而其它文化则鼓励人们在成年后使用新名字。



Dr Fiona Swee-Lin Price is a cross-cultural communication specialist. Source: Supplied “如果他们会因为改名而感到舒适，那么你应该要尊重他们。”





普莱斯表示，拥有一个不常见的名字也会给此人带来很大的压力，他们要不断地告诉别人如何读出名字，并不是每个人都愿意这样做。



需要关注实际的解决方法

普莱斯认为，重要的是将名字的读音视为一个实际问题，需要实际的解决方法，而不是某程度上反映一个人性格的道德问题。





“他们为做得更好而承受压力，但在如何做得更好方面，却没有很多的支援。”





她继续说，对于那些成长于纯英语家庭的人，他们可能不懂从不熟悉的语言中发音，更不可能地听过一次读音后会记得，特别是有的名字往往不是按发音拼写的。





她建议想尝试正确读出人名的人，首先是询问，或者认识他们或说同一种语言的人。记录他们是怎么说的，之后就可以记住，也可以录音或用发音记下来。





她说，他们常常会为其他人努力说对他们的名字而高兴。





或者人们也可以在网上找到姓名的读音，如果了解该语言，一些网站翻译也可派上用场。





“它们不是完全正确，但如果你没有任何头绪时，当然值得一试。”





普莱斯说领英（LinkedIn）也有一个有用的功能，允许用户把他们名字的录音上载到他们的个人资料中。



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“读音奇特的名字”越来越普遍

罗介雍说，在他年轻时，人们常常形容他拥有“读音奇特的名字”，这让他感到很沮丧。现在他认为这并不是一件坏事，因为这表明了他至少给人留下了难忘的印象。他希望他们能逐渐地了解如何念出他的名字。





他还有些方法让其他人更容易记住他的名字，包括很多人都用过的连字符，因为仍有人认为 Yung 是他的中间名。





在社交场合，罗介雍常被要求做自我介绍，而不是由别人去介绍他。他还尝试以第三人称称呼自己，让他有机会重复自己的名字并令其他人更容易记得。





例如，他可能会讲一个故事并说“介雍你在想什么？”。





但如果其他人不能准确读出他的名字，他也不会感到被冒犯。





他说：“也有华人读错了我的名字，所以我不期望每个人都读得正确。”





他继续说，近年来许多澳大利亚华人告诉他，他们要重新找回中文名字并拥抱中华传统。





他说：“因为他们在成长中被迫长期压抑它，而现在的环境，他们可以为做自己而感到舒适，你可以平衡两者，你可以是澳大利亚人，也可以是澳大利亚华人，你不用做选择。”





“现在，当我向新朋友介绍自己时，这与我在 2008 年以 J-Lo 自称时，所感受到的热情是一样的，我们这个社会正在变得更好。”





“我不再是拥有‘读音奇特的名字’的怪人了，还有很多其他人都有‘读音奇特的名字’。”





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