澳洲海外出生移民和“移二代”比例稳增 文化多样性增强

澳大利亚统计局（ABS）今天（周二）发布了对 2021年人口普查数据的新分析结果。这一结果显示，相较于1947年人口普查统计，自第二次世界大战结束以来，澳大利亚海外出生的移民和第二代移民的比例稳步增长。





澳大利亚统计局人口统计总经理 Duncan Young 称：“人口普查中有一系列的文化多样性问题，如血统、出生国、英语水平、所讲语言、公民身份、抵澳年份、宗教信仰，让我们能够更好地了解澳大利亚日益增加的复杂性和不断增长的文化多样性。”





“人口普查中血统这一可变因素为种族和文化背景的自我评估提供了一种衡量工具。与个人及其父母的出生国一同使用时，人口普查数据能很好地表明全体澳大利亚人的种族背景。”



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人口普查的目的是通过有关文化多样性、出生国、族裔祖先和家庭使用语言等数据，提供澳大利亚的文化和语言的概况。





在1911年澳大利亚第一次人口普查中，海外出生的澳大利亚人的比例为18%。





在110年之后，在2021年，澳大利亚有700多万人是在海外出生的，几乎占人口的30%。这一比例相较 2016 年的26%（610 万人）增长了将近4%。



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自 2016年人口普查以来，5年间有100多万人移民澳大利亚，包括23万人来自印度，13.7万人来自中国，7.1万人来自尼泊尔。





澳大利亚大部分人口都是移民后裔。新分析结果称，因此随着时间推移，最普遍的血统与人口最普遍的出生国一致。





最新数据显示，2021年，澳大利亚人口五大族裔祖先来源延续了2016年人口普查的趋势，为英国人（33.0%）、澳大利亚人（29.9%）、爱尔兰人（9.5%）、苏格兰人（8.6%）和华人（5.5%）。





2021年报告的五个最普遍海外出生国（按人数算）也与2016年相同，然而印度从第四大出生国跃升为第二大出生国，在澳大利亚人口的海外出生国排名中仅位居英国之后，接着依次是中国、新西兰和菲律宾。



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分析认为，共同语言是了解种族的一个要素。在 2021年人口普查中，在澳大利亚有560万人在家讲非英语语言，占比22%。





这一人数和比例较2016年的 480 万人（占 20.6%）继续增长。





普通话仍然是除英语之外最常见的家庭语言，有近70万人（685274）在家说普通话。



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