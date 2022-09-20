“琳恩法则”：新州被定罪的杀人犯将被拒绝假释 除非他们透露受害者尸体位置

新州引入“不见尸体不得假释”法律 新州将加强“不见尸体不得假释”的法律

该法律又称“琳恩法则”，因为前悉尼教师克里斯·道森上月被认定谋杀了他33岁的妻子琳恩奈特

新州将加强“不见尸体不得假释”的法律，以激励被定罪的杀人犯透露受害者的尸体下落。





州长佩洛提（Dominic Perrottet）表示，本周将向议会提交立法，这意味着被定罪的杀人犯将被剥夺任何假释的机会，除非他们透露受害者的遗体位置。





新的法律将影响新州监狱中大约6名囚犯。





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佩洛提在周二的一份声明中说：“我们将禁止那些故意或蓄意拒绝透露受害者遗体信息的罪犯获得假释。”





该法律又称“琳恩法则（Lyn's law）”，因为前悉尼教师克里斯·道森（Chris Dawson）上个月被认定谋杀了他33岁的妻子琳恩奈特（Lynette），后者40多年前从他们位于北部海岸的家中失踪。





这位两个孩子的母亲的尸体一直没有被找到，人们已经发起请愿，游说对法律进行改革。





州长表示，他希望这项立法能够安慰悲痛的家庭。



他说：“无法找到亲人的尸体对受害者的家人和朋友来说是极大的痛苦与创伤，它剥夺了受害者得到适当安息的尊严。”





“这些法律是为了阻止被判犯有谋杀罪或杀人罪的囚犯获得假释，除非他们与警方合作，结束对家庭的折磨，将他们所爱之人的遗体归还给他们。”





这项改革将意味着假释管理部门（SPA）不能批准假释，除非它得出结论认为罪犯在确定受害者的位置方面进行了令人满意的合作。





SPA将依靠警察局长的书面建议和其它相关信息来确定罪犯是否在确定受害者的位置方面进行了令人满意的合作。





惩教部长杰夫·李（Geoff Lee）表示，这些改革是以其它司法管辖区的法律为蓝本，将适用于新州所有目前和未来的囚犯，以抓捕尚未考虑假释的已定罪罪犯。





李博士说：“任何即将获得假释的狱中罪犯都应该认真考虑是否要继续拒绝与警方合作，如果他们想保留获得假释的机会的话。”





该立法将使新州与昆州、西澳州、南澳州、维州和北领地的法律保持一致，即如果罪犯拒绝透露受害者遗体的下落，可以被拒绝假释。





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