【现场说法】雇主少付我薪酬怎么办？

因少付雇员工资及伪造工资记录，连锁餐饮品牌鼎泰丰被公平工作调查专员署告上法庭。



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雇主少付或未付雇员工资，雇员该怎么办？在本期《现场说法》听众热线节目中，Auslaw澳合律业管理合伙人林汇铭律师对此问题进行了解答。



员工没有收到法定工资，如何处理？

工资问题是员工在职场中最常见的问题。公平工作监察员（）Fair Work Ombudsman）建议采取以下几个步骤：





一、搜集工资信息、并且准备好和你的雇主谈谈这个问题



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二、和雇主讨论问题的解决



在会议过程中，保持冷静。 开诚布公地说出你认为正确地薪资标准，以及你估算出自己被拖欠的工资金额。 如果你的雇主不确定你的计算是否正确，你的雇主可以联系 Fair Work Ombudsman或者你们可以一起联系。 商定下一步的计划解决眼下的问题。 在会议中做一些记录，特别是关于讨论了什么、同意了什么。

三、会后跟进



给你的雇主发一个会议后的跟进邮件，列明讨论的内容小结和达成一致的事项。 给你的雇主一段时间作反应（例如一周）。如果拖欠工资金额较大，你的雇主可能希望分期付款给你。如果你同意分期付款的话，那么你需要一个书面协议。 最后，检查下你有没有收到拖欠的工资。

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持签证在澳洲打工的外国人

如果你是在澳洲打工的外国人，你与雇主有了矛盾，你的雇主威胁你要取消你的签证。依据保证协议（“Assurance Protocol”）, Fair Work Ombudsman与Home Affairs部门已经达成一致，持有签证的外国人向FWO 求助的时候，不需要害怕自己的签证会被取消，哪怕你已经违反了签证规定的工作条件（例如工作时间的限制）。



工作中遇到的不同问题和相应的投诉机构

Fair Work Ombudsman 公平工作监察员：工资、假期、起始工作时间、雇佣条件、终止雇佣时间、Covid-19疫苗注射、测试和新冠阳性期间的假期。

Australian Taxation Office (ATO)：税务问题，养老金未支付问题。

Fair Work Commission 公平工作委员会：职场霸凌、职场性骚扰、不正当解雇。

员工赔偿，每个州的相关机构不同：WorkCover Qld， State Insurance Regulatory Authority (NSW), Worksafe Victoria等。

工作卫生与安全问题，每个州的机构不同：Workplace Health and Safety Qld, SafeWork NSW 和 WorkSafe Victoria等。

在本期节目中，听友们还咨询了质疑律师的工作范围和收费、雇员长期服务假（long service leave）的计算、担心举报雇主未足额支付退休金的匿名性等问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 薪酬问题是雇员在职场中最关心的问题之一。如果雇主少付薪酬，雇员该怎么办呢？ SBS Chinese 20/09/2022 30:30 Play





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