SBS早新闻（9月20日）

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Published 20 September 2022 at 9:19am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
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Published 20 September 2022 at 9:19am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
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英国为伊丽莎白二世女王举办国葬；
法国贸易部长到访堪培拉；
澳洲支持为俄罗斯石油进口价格设置上限；
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墨西哥中太平洋沿岸发生7.6级地震。

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