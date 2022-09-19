SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月20日）Play12:47SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.71MB)Published 20 September 2022 at 9:19amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 20 September 2022 at 9:19amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS英国为伊丽莎白二世女王举办国葬；法国贸易部长到访堪培拉；澳洲支持为俄罗斯石油进口价格设置上限；Advertisement墨西哥中太平洋沿岸发生7.6级地震。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE孕妇接种新冠疫苗是否会增加妊娠并发症？澳洲亚美尼亚社区呼吁政府正式谴责阿塞拜疆入侵亚美尼亚6.9级地震袭击台湾引发海啸恐慌周三交通费照收，工会宣布撤回关闭Opal卡系统计划分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年9月20日）【疫苗快报】新州南澳州取消公交口罩令 政府再拨14亿支持疫情响应“一代人未曾见过的危机”：联合国大会聚焦重大议题【安居澳洲】澳大利亚社交礼仪须知