孕妇接种新冠疫苗是否会增加妊娠并发症？

堪培拉政府雇员安娜贝尔（Annabel）的预产期就在这个月，安娜贝尔很兴奋，但在整个怀孕期间她一直担心会感染新冠病毒以及这种病毒会给婴儿造成的影响。





她采取了所有防范新冠病毒的安全措施，并接种了三剂疫苗以避免感染。但想到疫苗的副作用，她也很担心。





安娜贝尔在接受SBS采访时表示：“我对新冠疫苗未知的副作用同样感到担心。”





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澳大利亚卫生和老年护理部表示，疫苗是安全的，不会增加早产、死胎和婴儿先天性残疾等妊娠并发症的几率。





卫生部说：



感染新冠病毒的孕妇出现某些并发症的风险会更高，降低这种风险的最佳方法就是及时接种新冠疫苗。

最新研究有哪些发现？





上个月发表在《英国医学杂志》（BMJ ）的一项加拿大进行的研究证实，mRNA 疫苗（辉瑞和莫德纳）与早产或死胎风险增加无关。该研究结论是基于 2021年5月1日至12月31日加拿大安大略省（Ontario ）出生的 85162 名新生儿所做的调查得出的。





8 月 11 日发表在《柳叶刀》（The Lancet）杂志上的另一项加拿大医学研究人员的评审研究表明，与接种了疫苗但没有怀孕的女性相比，接种疫苗的怀孕女性发生重大健康问题（需要急诊或住院）的风险更低。





7月发表的以色列一项研究表明，在妊娠晚期尤其是在妊娠 34 周后感染新冠病毒的孕妇，早产的风险更高。韩国一项研究发现，新冠感染孕妇的流产率比没有感染新冠的孕妇更高。



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有关孕妇接种疫苗的最新建议





孕妇可以在孕期任何时候接种新冠疫苗。澳大利亚卫生和老年护理部表示，严重疾病的风险会随着疫苗接种次数的增加而降低。它说：“新的研究表明，接种过三剂疫苗的孕妇感染严重奥密克戎（Omicron）毒株的概率较低。”





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）建议孕妇接种三剂疫苗，16 岁及以上有健康风险的孕妇接种第四剂疫苗。30 岁及以上的孕妇有资格接种第四剂疫苗。但是相关方面建议她们先咨询医生，了解她们的健康需求和接种第四剂疫苗的好处。





如何应对误导性信息？





墨尔本的妇产科医生霍特（Nisha Khot）建议居民不要在谷歌上搜索信息。霍特医生说：“互联网上有很多关于疫苗接种的错误信息，所以应该直接访问卫生部网站查看真实信息。”





霍特医生听到她的病人跟她分享的一些错误信息时感到震惊，例如一些患者提到接种疫苗会影响自己及未出生婴儿的生育能力。





霍特医生补充说：



应该始终与您的全科医生或医疗保健人员沟通以获得真实信息。

她鼓励孕妇接种第三剂新冠疫苗。



Credit: LumiNola/Getty Images



她解释说：“虽然所有孕妇都会从接种第四剂疫苗中受益，但现在有糖尿病和其他疾病等额外风险因素的孕妇是接种第四剂疫苗的目标人群。”





澳大利亚卫生和老年护理部表示，关于孕妇接种第四剂疫苗的信息不多，但她们接种第四剂疫苗不会涉及具体的安全问题。





与任何疫苗一样，接种新冠疫苗也有副作用。这些副作用通常是轻微和暂时的，孕妇在接种疫苗后的副作用与非孕妇相似。





新冠疫苗对胎儿的益处





澳大利亚卫生和老年护理部表示，研究表明在怀孕期间接种新冠疫苗后产生的抗体可以进入胎盘。它说：“这发生在怀孕早期接受第一剂疫苗以及在婴儿出生前完全接种疫苗的女性身上。”





“这些抗体可能会在婴儿出生后的头几个月保护婴儿不被感染。”





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