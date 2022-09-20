澳大利亚每日COVID-19要闻：新州和南澳州取消公交强制口罩令

要点 西澳州是全澳首个取消公共交通强制口罩令的司法管辖区

研究人员开发出一种能检测空气中COVID和其它病毒的口罩

美国总统拜登声称大流行已经结束

新州和南澳州居民乘坐公共交通工具时不再被强制要求佩戴口罩，而乘坐出租车、使用共享汽车服务以及在轮渡码头的室内区域时也无需佩戴口罩。





这些变化在南澳州立即生效，而新州则从周三开始实施。





西澳州是全澳首个废除公共交通工具口罩规定的司法管辖区。





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维州州长丹尼尔·安德鲁斯表示，维州政府正在审查该州的口罩规定和其它COVID-19限制规定。





然而，澳大利亚的公立医院、私立医疗机构和老年护理机构仍然强制要求佩戴口罩。





南澳当局表示，无症状新冠阳性感染者在结束五天的自我隔离后，必须在第六天和第七天佩戴口罩。



《悉尼晨锋报》报道，截至6月，新州公立医院有超过18700名患者手术逾期，人数为去年Delta疫情封锁前的9倍。





中国研究人员开发了一种能检测空气中COVID-19和流感病毒的口罩。





口罩上设有检测芯片，可在检测到病毒的10分钟内向一个设备发送通知。





美国总统拜登表示“大流行已经结束”。





“我们仍然面临关于COVID的问题。我们仍然在做很多（很多）工作。但是大流行已经结束了。如果你稍加留意，现在已经没人戴口罩了。每个人似乎都处于相当好的状态。因此我认为情况正在发生变化，”他在哥伦比亚广播公司（CBS）的《60分钟》节目上说。





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