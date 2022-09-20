周三起新州将取消公共交通强制口罩令

从周三（9月21日）起，新州政府将取消乘坐公共交通工具须佩戴口罩的规定。





新州政府将取消在公共交通工具上佩戴口罩的要求，包括在出租车和共享服务，以及在交通工具等候区和邮轮码头的室内区域等范围。





新州州长佩洛提表示：“这是一种常识性的做法，使得公共汽车或火车的乘客所面对的规定，与飞机乘客和在机场航站楼的人的规定保持一致。”





Advertisement

新州卫生部建议人们继续在无法与他人保持身体距离的地方佩戴口罩，以及在有弱势群体和有重症高风险人群的环境中佩戴口罩。





新州卫生部长布拉德·哈扎德（Brad Hazzard）表示，口罩在降低病毒传播风险方面仍然发挥着重要作用。





“在人群密集的地方继续佩戴口罩，对于有潜在健康问题或因其他原因容易感染新冠的人来说特别重要。在这些场合戴口罩不仅可以保护你周围的人，而且还可以降低你的感染风险，”哈扎德说。





他建议：“特别是那些最容易感染新冠的人，感觉不舒服时请呆在家里，立即进行新冠检测并自我隔离。”



READ MORE 一文了解澳洲最新疫情防控措施 国际航班口罩令今结束

新州交通、退伍军人和西悉尼事务部长大卫·埃利奥特（David Elliott）对这一决定表示欢迎。





埃利奥特说：“在这场新冠大流行期间，每个人都表现出他们会采取必要措施来保护自己和他人免受新冠影响，他们会继续这样做，对此我毫不怀疑。”





“通勤者听到这个消息会很高兴，因为他们现在可以自己做决定，可以选择何时戴口罩，尤其是在户外公共交通区域。”





但在公立医院、私立医疗机构及老年护理机构，人们仍须佩戴口罩。



READ MORE 政府将再拨14亿澳元用于澳大利亚的新冠疫情响应

从9月开始，澳大利亚各地继续放宽相关的新冠疫情防控措施。从9月9日开始，当局不再要求国内航班和入境国际航班上的乘客戴口罩。





8月底，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与州和领地领导人举行全国内阁会议，决定新冠确诊者的强制隔离时间从7天缩短到5天。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。













