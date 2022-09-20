忠诚至最后一刻：女王心爱的柯基犬桑迪和米克为女王送葬

女王心爱的柯基犬和她最喜欢的一匹小马在对主人的最后忠诚告别中上演了动人一幕。





精心梳洗过的两只小狗米克（Muick）和桑迪（Sandy）分别由红色和蓝色牵引绳牵着被带往温莎城堡院内，等待女王灵柩被送至圣乔治教堂举行最后的告别仪式。





陪伴了女王26年的小马艾玛（Emma）则静静站在通往城堡的长廊边的草地上。





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这是一个令人动容的场面，这匹孤独的小马站在成百上千束哀悼女王的鲜花间，由女王信任的马夫和温莎城堡的管理人泰瑞·潘德里（Terry Pendry）照料。





身着圆顶礼帽、黑色夹克和马靴的潘德里在女王灵柩经过时低下了头。





在潘德里和艾玛身后的是来自温莎皇家马厩的马夫们，他们戴着黑色臂章，以示哀悼。



Emma, the monarch's fell pony, stands as the Ceremonial Procession of the coffin of Queen Elizabeth II arrives at Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel on 19 September, 2022 in Windsor, England. Source: Getty / (Photo by Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images) 当主人的灵柩与送葬队伍经过她面前时，这匹黑色小马的耳朵抽动、摆着尾巴，用一只前蹄在地上跺了两下。





潘德里曾将艾玛描述为“女王陛下的出色仆人”和她最喜欢的马之一。





伊丽莎白二世因其对小狗和马的喜爱以及对赛马和繁育纯种马的热情而闻名。





周一，小狗米克和桑迪由两名身穿红色制服的皇家侍卫看管，当其中一只小狗头朝下躺在地上时，两人抽空抚摸了一下狗狗。





女王一生中拥有30多只柯基犬。





她的许多柯基犬是苏珊（Susan）的直系后裔，苏珊是她父母在1944年送给她的18岁生日礼物。





当时，女王对她父亲乔治六世的爱犬杜基（Dookie）——一只彭布罗克郡柯基犬——十分喜爱，并想拥有一只自己的狗狗。



Prince Andrew, Duke of York pets the royal corgis as they await the coffin of Queen Elizabeth II as it travels on its way to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel on 19 September, 2022 in Windsor, England. Source: Getty / (Photo by Peter Nicholls-WPA Pool/Getty Images) 苏珊是一只十分讨喜的小狗，她在伊丽莎白公主的蜜月期间一直陪伴她。





2021年，女王在温莎隔离期间，安德鲁王子送给她两只新的小狗（一只多基犬和一只柯基犬）作为礼物。





在爱丁堡公爵住院期间，以及白金汉宫和王室成员处理哈里梅根夫妇接受奥普拉采访的痛苦后果时，这些小狗给女王带来了快乐。





女王以她在一战期间阵亡的叔叔的名字命名了多基犬弗格斯（Fergus），并以巴尔莫勒尔庄园的米克湖（Muick, pronounced Mick）命名了柯基犬米克。



但在菲利普亲王去世后不久，五个月大的弗格斯就去世了，这让女王悲痛欲绝。





弗格斯随后被一只新的柯基犬所取代，这只柯基犬是安德鲁和比阿特丽斯公主与尤金妮公主为女王的正式95岁生日准备的礼物，女王将其命名为桑迪。





女王的梳妆师安吉拉·凯利（Angela Kelly）说，在封锁期间，这两只小狗一直是女王的快乐源泉。





米克和桑迪如今由安德鲁王子负责照料。





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