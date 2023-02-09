叙利亚和土耳其地震已致逾1.2万人死亡 震区四名澳人至今下落不明

要点： 澳大利亚将向土耳其派出搜救队，希望本周末前抵达当地；

澳大利亚政府已提供1000万澳元的初步援助；

地震的“破坏规模非常可怕”。

土耳其和叙利亚强震死亡人数截至目前已超过1.2万人。在外界批评其政府对大地震的应对措施之后，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）承认救援工作存在“不足之处”。





这场大灾难夷平了数千座建筑，许多人受困，数目不详。严寒的天气让本来就不容易的救援行动更加困难。





这场7.8级地震是本世纪发生的最致命地震之一。地震发生三天后，死亡人数仍在继续上升，搜救人员仍在从废墟中救出幸存者，但是留给搜救幸存者的时间已经不多了。





伴随着网上不断的批评声，土耳其总统埃尔多安前往受灾最严重的地方之一——震中地区卡赫拉曼马拉什省，探望灾民，并承认政府在应对方面存在问题。





他说：“当然有不足之处。条件是显而易见的，为这样的灾难做好准备是不可能的。”





在土耳其南部城市安塔基亚，数十具尸体排在一家医院外，有些尸体上盖着毛毯和床单，有些则放在尸袋里。



Thousands have been killed in a magnitude 7.8 earthquake that has rocked Syria and Turkey. Source: AFP, Getty / Aaref Watad 土耳其南部和叙利亚的家庭在严寒中度过了地震后第二个夜晚，已不堪重负的救援人员不断努力从废墟中搜救幸存者。





在土耳其灾区，许多居民宁愿睡在汽车里或裹着毯子睡在街上，他们害怕回到建筑物中。第一次地震发生之后的数小时又发生了第二次地震。这是土耳其自1999年来最致命的地震。



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地震后四名澳人下落不明

澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，澳大利亚计划在本周末前派出一支救援队抵达土耳其。





澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）证实，地震发生时有四名澳大利亚人仍然下落不明。





“显然，他们的安全是我们的当务之急，在安卡拉的领事官员正在与当地政府和其它方面合作，以协助他们，”她说。





澳大利亚外交及贸易部正在向另外40名身处该地区的澳大利亚人提供领事援助。



Penny Wong has confirmed four Australians remain unaccounted for. Source: AAP / Mick Tsikas 联邦政府本周透露，澳大利亚将提供1000万澳元的初步援助款项。





阿尔巴尼斯周三透露，外交和贸易部正在协调一支多达72人的搜救队，他们将协助土耳其当局的工作。





“我们的心情很沉重，”总理向议会表示，“不可能对那些可怕和令人心碎的情景视而不见。”





“（地震造成的）破坏规模非常可怕，整个街区都被夷为平地并被掩埋，但真正受到破坏的是人们。”





阿尔巴尼斯说，该搜救队伍在寻找幸存者、提供医疗援助和救出被困在废墟下的幸存者方面 “训练有素”。





他说，澳大利亚外交及贸易部正在与新州消防救援部门以及澳大利亚国防军密切合作，协调搜救队 “尽快”动身。



Anthony Albanese Source: AAP / BIANCA DE MARCHI “我们的目标是在本周末前能抵达当地。我想提前感谢这些人员和他们的家人，”阿尔巴尼斯说。





“我想强调的是，他们愿意在任何有需要的地方为人们提供支持。”





他表示，对于许多在地震灾区有亲人的澳大利亚人来说，这一周“非常焦虑”。





“那些场景和那些名字，虽然离我们的海岸很远，但不应该被遗忘，也不应该在我们的脑海中淡忘。”





阿尔巴尼斯说：“我们有义务支持我们在世界各地的朋友。”





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）在提问开始时，向总理阿尔巴尼斯询问关于澳大利亚应对措施的最新情况。





- With AAP





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