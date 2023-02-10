被击落中国气球更多信息公布 美国称40个国家牵涉其中

要点： 在美国上空被击落的疑似中国间谍气球的碎片已被找到；

美国官员表示这是针对 40 个国家的大型间谍计划的一部分；

中国没有回答关于该气球属于哪个政府部门或公司的问题。

美国政府表示，中国飞越美国的气球配备收集情报信号的设备，是针对 40 多个国家的大型军事空中间谍计划的一部分。





美国表示，一支“气球舰队”在中国解放军的指导下运作，专门用于间谍活动，配备高科技设备，从全球各个目标收集敏感情报。





据美国政府称，类似气球已漂浮在五大洲上空。





美国国务院一名高级官员发出内容为目前最详细的声明，称中国军队与上周六在大西洋上空被美军击落的气球有关联。





美国公开细节反驳中国官员一再否认是“间谍气球”的说法，包括周四称美国对气球的指控是针对中国的“信息舆论战”。





在美国提供新信息前，中国外交部发言人毛宁重申中国政府坚持指出，这艘无人飞艇是民用性质，用于气象等科研目的，该飞艇因受西风带影响和自身控制能力有限，严重偏离了预定航线；美国将其击落是“反应过度”。





毛宁说“是不可接受的不负责任行为”。





她表示美方最新的说法“可能是美方对中国进行信息舆论战的一部分”。





五角大楼表示，上周六美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）曾就气球事件致电中国国防部长，但对方拒绝接听。



The FBI said much of the evidence remains underwater. Source: AAP, EPA / US Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson 联邦调查局官员于周四向记者表示，当局只从气球中找到非常有限的物证，还无法获得足够的信息来评估气球的能力。





其中一名官员在发布会上向记者讲述如何处理气球残骸，并说：“目前这个阶段还为时过早，已经找到并提交给联邦调查局的证据非常有限。”





官员说，联邦调查局仍然无法接触到气球的“有效载荷”，其中可能携带了大部分机载电子设备。





美国联邦调查局表示，大部分证据仍在水底，并开始为打捞起来的部分残骸去除盐分和海水，以作净化。





当被问及有否从气球中发现任何爆炸品或其它有害成分时，一名联邦调查局官员说：“我们没有发现任何高强度或攻击性的物质。”





中国没有回答有关气球属于哪个政府部门或公司的问题，也没有回应将如何就此事“采取进一步行动”。





美国就气球及其目的提出截然相反的描述。





美国称其 U-2 侦察机在飞越美国上空时收集到的气球图像显示，气球配备多种天线和其它能上载敏感信息的设备，以及负责供电的太阳能电池板，“能够进行信号情报收集”。





美国印太事务助理国防部长罗伊尔 （Jedidiah Royal ）向参议院拨款小组委员会表示，军方对中国在寻求什么情报有“一些非常好的猜测”。





预计更多资料将在“保密环境”下提供。





由于此事的敏感性，美国国务院官员以匿名方式通过电邮向记者提供详情，这迫使美国国务卿布林肯（Antony Blinken）取消原定的访华行程。





该官员说，气球碎片的分析结果，与中国指此为偏离航道的气象气球的解释“不一致”。





该官员继续说，美国正接触同样成为目标的国家，讨论中国监视计划的范围，并研究“支持气球是入侵美国领空”的相关行动。





该官员表示美国相信上周六被击落气球的制造商“与中国军方有直接关系”，并且是“军方的认可供应商”。





该官员以解放军采购网站的资讯作为该公司与军队有关联的证据。





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