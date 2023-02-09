澳大利亚已推出新版护照 有哪些隐藏的防伪细节？

要点： 澳大利亚护照办公室已经推出新版R系列护照；

新系列护照包含额外的安全功能和展示澳大利亚的风景；

P系列和N系列护照仍为有效旅行证件，直至过期。

澳大利亚推出的新护照让人们眼前一亮。





澳大利亚护照办公室已经开始推出新的R系列护照，上面印有澳大利亚最受欢迎的风景、本地物种的图像，并纳入原住民艺术家的作品。





新护照具有更先进的安全性能，旨在防止伪造或身份盗窃。





护照封面和封底代表着澳大利亚的海岸，签证内页的设计则是通过17幅澳大利亚景观图将护照持有人带进一场视觉之旅。



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这些风景画本身也是防伪细节，因为每幅图片中的天空都会在紫外线照射下变换为夜景，同时画面上还会显现出一个隐藏的本地动物物种。





澳大利亚护照办公室介绍，照片页由 “坚硬、高安全性、分层塑料”的材料制成，这对澳大利亚护照来说尚属首次。





这种塑料被称为聚碳酸酯，由激光雕刻而非用墨水印刷，护照照片将以黑白而不是彩色呈现。





在防伪功能页上，合欢设计在不同角度下颜色随之改变，而在紫外线下，照片页上的蓝色元素会变成红色，封面内侧会出现红白合欢。



The Australian passport has been updated to include additional security features along with images of Australian landscapes and native species. Source: Supplied / Department of Foreign Affairs and Trade

澳大利亚为何推出新版护照？旧版护照能否继续使用？

澳大利亚护照会定期升级，以保护护照持有人的身份和个人信息。从2015年开始，澳大利亚就计划R系列护照。





如果澳人持有的是P系列或N系列的护照，那么仍然可以继续使用，直到它过期。





从2023年初开始，申请新护照者将收到R系列护照。





申请护照的费用和流程预计将保持不变。澳大利亚护照办公室表示，新版护照的推出不会延误护照的处理。





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