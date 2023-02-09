土耳其裔澳洲人“心急如焚” 等候被困地震废墟下亲人的消息

尽管相隔数千公里，但澳大利亚土耳其社区中的大部分人都感受到土耳其第一、二次地震的可怕，这场 7.8 级的地震摧毁了土耳其东南部、叙利亚东北部大部分地区。





科斯昆（Ipek Coskun）是墨尔本一名国际学生，来自土耳其哈塔伊（Hatay），这个地方与2月7日的地震震中十分接近。





Coskun说，当时她得知母亲被困在废墟下，感到极度震惊，救援人员在灾区救援，而她毫不犹豫立即订机票回国。





就在她登机前不久，她收到母亲在废墟中获救的消息。





随着死亡人数上升和大部分地区发生余震，世界各地的土耳其社区更迫切追踪事态发展。





来自地震灾区伊斯肯德伦（İskenderun）的西姆塞克（Esra Simsek） ，现在墨尔本南部担任社区健康中心统筹员。





她大部分的家人仍然住在伊斯肯德伦和邻近的安塔基亚（Antakya）。



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她得知她的表亲和其他家庭成员已在这场灾难中丧生，她的震惊难以言表。





她说：“那个五口之家如今已经不在我们身边了。”同时，她也焦急地等待联络住在安塔基亚的另一名表亲阿斯兰（ Sabahattin Aslan）医生。





西姆塞克说，阿斯兰从早上工作到中午，而在第二次大地震在第一次地震九个小时后来袭，他工作的医院倒塌。





据了解，Aslan 仍在废墟下。





她说：“黎明前第一次 7.8 级地震发生时，阿斯兰医生和家人正在家中。他们的家没有损毁。”





“他赶到医院急症室协助幸存者。第二次大地震来袭时，他就在那里。”



A child is pulled to safety from the rubble of a collapsed building, some 52 hours after a major earthquake, in Hatay, Turkey, February 8. Source: EPA / ERDEM SAHIN/EPA 在西姆塞克等待亲人消息时，她看到她度过童年的城市几乎被毁，她感到“极度悲痛”。





地震影响土耳其广泛地区，许多从西南地区移民到澳大利亚的人，仍然与这些地区保持着密切联系。





Özden Velipaşaoğlu 在墨尔本北部的 Meadow Heights 居住了 30 年，他的五名亲戚仍然下落不明。





他的家人来自土耳其一个主要工业和农业中心——阿达纳（Adana）附近的奥斯曼尼耶(Osmaniye)。





他希望亲人仍然活着。



澳大利亚的援助活动

当地震消息传出后，墨尔本北部坎贝尔菲尔德（Campbellfield）一间肉类加工厂的后院被改为临时的捐赠物资收集中心。





这是 Sultan Burcher老板Necmi Kul 的努力，他正与土耳其非政府组织 IHH 人道主义救济基金会合作。





根据基金会的要求，Kul和他的同事立即在维州土耳其社区开展了紧急援助活动。



Members of Melbourne's Turkish community with a container full of donated relief supplies for Turkey's quake victims. 这活动的筹办者之一 Birgül Bea Tercan 表示她曾有惨痛的经历。





她亲历过土耳其在 1999 年 8 月 17 日的地震，这场毁灭性的地震夺去了超过1.8万人的生命。



我经历过（1999年）那次地震，知道有多么可怕。因此，我很清楚需要多少支援。 援助活动筹办者Bea Tercan

Tercan说，他们只接受捐赠未使用过的物品，包括毛毯、睡袋和枕头。





在第一天捐赠活动结束时，货柜和货车已经被装满。





她希望得到澳大利亚政府的援助，将物资运送到灾区。





“我们已联系政府的紧急援助部门。”





“我们希望在澳大利亚政府的支持下，将这些捐助物资空运到土耳其。”



Birgül Bea Tercan with items donated by members of Victoria's Turkish community. Credit: Birgül Bea Tercan 澳大利亚土耳其伊斯兰社区计划在本周五（2月10日）为地震遇难者祈祷。





伊斯兰社区ICMG的领袖 Ramazan Öğüt 宣布，将在阿德莱德、悉尼和墨尔本10座清真寺举行祈祷会。





他说：“我们将于本周五在10 座清真寺为在地震中丧生的人举行葬礼祈祷会。”





“当晚，土耳其地震社区祈祷之夜将在（墨尔本）的 Hume Global Learning Centre前举行。”





“我们邀请所有居住在澳大利亚的土耳其社区人士参加这次活动。”





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