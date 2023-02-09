澳洲首次根据环境法否决一煤矿项目 距大堡礁不到10公里

要点： 克莱夫·帕尔默（Clive Palmer）提议的煤矿项目因环境风险原因被否决；

澳大利亚环境部长塔尼娅·普利贝斯克（Tanya Plibersek）说，此项目可能会破坏大堡礁；

澳大利亚首次根据国家环境法否决煤矿项目。

克莱夫·帕尔默提议的煤矿项目已被澳大利亚政府否决，理由是该项目可能对大堡礁、淡水溪流和地下水造成不利影响。





该拟议的煤炭项目是位于昆士兰中部罗克汉普顿西北部的一个露天煤矿，计划是在25年内每年生产高达1000万吨的煤炭。





澳大利亚环境部长普利贝斯克首次根据国家环境法否决该煤矿项目。





普利贝斯克周三宣布，决定否决该项目，因为它将对附近地区产生无法接受的影响。



READ MORE 气候变化正危及澳人生命 专家呼吁紧急推出气候健康行动计划

她说，这会对大堡礁造成不可逆转的损害风险非常大，该项目离这一自然奇观不到10公里。





“对我所掌握的所有信息进行全面评估后，我决定坚持自己的决定，我不会批准昆士兰中部的煤炭项目，”普利贝斯克在一段推特（Twitter）视频中表示。





“我认为对环境的不利影响实在太大了。”





帕尔默的一位发言人说，帕尔默和他的管理团队正在讨论这一决定。



媒体会议预计将在周五上午于黄金海岸举行。





普利贝斯克在去年8月1日就提议对该项目不予批准，并就此征询了公众意见。





所收到的9000多份公众意见书中，98%反对批准该煤矿项目。





主要原因包括该矿会对河口和近海生态系统和地表水质量产生影响，以及可能会有更多的（煤矿）沉积物会被排放到大堡礁世界遗产区。



READ MORE 澳洲科研报告：大堡礁珊瑚覆盖率创36年来新高

去年7月发起法律干预的昆士兰中部环境委员会表示，所有澳大利亚的煤炭和天然气都应该留在地下。





该委员会主席卡莱尔（Christine Carlisle）表示：“对于昆士兰中部煤矿将对珊瑚礁和周边水道产生的影响，塔尼娅·普利贝斯克已进行正确的评估。这对部长接下来如何考虑其它新的天然气和煤炭提案是至关重要的。”





绿党参议员莎拉·汉森-杨（Sarah Hanson-Young）表示，目前有118个煤炭和天然气项目正在审议中。





她表示：“批准任何新的项目或扩大煤炭或天然气项目都会让工党（承诺实现）减排43%的目标落空。”



READ MORE 澳大利亚工党的气候目标法案在联邦众议院通过

澳大利亚保护基金会的麦克科斯克（Jaclyn McCosker）表示，该煤矿将是一场 “气候和自然灾难”。





她说： “煤矿所产生的污染会破坏当地的生态坏境，包括海龟的筑巢海滩和儒艮需要的海草草甸）。”





弗林（Flynn）议员博伊斯（Colin Boyce）表示，这一决定将对澳大利亚的资源行业投资产生不利影响。





然而，这位联盟党议员也表示，虽然他支持开发更多的煤矿，但也需要考虑它们与珊瑚礁和高等级农业用地的之间的距离。





“我能够理解（项目的批准）需要满足环境要求，”他说。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





