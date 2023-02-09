【观点】“塑料吸管之战”中 哪些群体受到很大影响？

要点： 维州成为澳大利亚最新的禁止使用一次性塑料制品的州份；

该禁塑令包括禁止一次性塑料吸管，而这将以社会包容为代价；

这将为残障人士融入社区造成新的障碍。

本月，维州成为澳大利亚最新一个禁止使用一次性塑料制品（包括塑料吸管）的州份。 虽然这对环境和海洋生物来说是一个胜利，但这将以社会包容为代价。





一次性吸管令很多人无需事前计划或协助，就可安全地享用饮品。虽然有可重复使用的替代品可供选择，但这些选择对于有复杂医疗需求的消费者来说，往往是不安全或无法使用的。





新禁令允许有医疗需求的人购买塑料吸管，但如果没有工作人员的帮助，有需求的人将无法在超市、酒吧或餐厅购买塑料吸管。在禁令下，并没有措施以保证这些场所会为有需要人士继续提供塑料吸管。





残障人士社区的意见可以帮助澳大利亚向一次性塑料制品发起一场有效的“战争”，并在此过程中打击歧视。



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谁需要使用吸管？为什么？

取消塑料吸管对很多人而言是小事一桩，但却会为残疾人士融入社区造成新的障碍。到目前为止，在公共场所提供塑料吸管是一种负担得起而且简单的无障碍措施。





一般人很容易把喝液体这个行为视为理所当然，但对于一些人来说，看似“简单”的动作却可对其健康构成重大风险。他们通过使用吸管以更安全的姿势或控制液体的流动，来减低窒息风险。





许多残疾人士通过使用吸管，可以在没有协助或专业设备的情况下饮用饮品和避免溢出。吸管还可以舒缓口腔溃疡或损伤的痛楚，使药物或补充营养更易入口。





饮用液体有困难的人要通过仔细的反复试验，才得出饮用的策略。虽然有些人可以成功使用可再用的吸管，但目前这些“代替品”都无法与一次性塑料吸管的实用性或安全性相提并论。





塑料比纸质更耐用，比金属更凉快，人们可以更安全、长时间地饮用热冷饮品；塑料的过敏性和感官特性较低，在有咬合反射的情况下比金属、木制或意面吸管更安全。





再者，可重用的吸管需要仔细清洁以避免食源性疾病。对于行动受限或身体虚弱的人来说，这是他们无法独立做到的，因而令他们有危险。基于这些原因，塑料吸管对于很多残障人士来说，仍然是简单但重要的工具。





一些消息来源称，如果塑料吸管被装在同一类型材料的瓶子或容器内，就可以被放入回收箱。请向您的地方议会查询。



plastic straws. Source: AAP

责任

政府机构鼓励维州的残障人士自带吸管前往场所，并在有需要时寻求协助购买塑料吸管。





当吸管成为补充水分的必备工具时，个人责任便很重要。忘记带吸管可能会错过社交应酬，或者在计划意外改变时无法补充水分。





当他们需要向场地职员提出“特殊要求”以获得无障碍工具（吸管）时，受到歧视的风险就很高。





正如残疾人士权利活动人士Alice Wong所说：“你永远不知道你会遇到什么态度：冷漠、怜悯或直接拒绝。”





独立的和可负担的无障碍措施是通用设计的关键。这种设计旨在最大程度地让产品和环境可供所有人使用，而无需进行调整。





此类措施也包含在澳大利亚的《反残疾歧视法》。在遵守吸管禁令的同时，企业可以通过以下方式遵守该法的原则：



为有需要人士储备可弯曲的塑料饮管；



不要求提供医疗需求证明。此原则也适用于携有服务性动物、行动辅助设备和其他使用要求的顾客；



提供和谈论塑料吸管时，不会让有需要人士感到蒙羞；



用简单的语言和图片告诉人们有吸管可供使用。许多患有吞咽障碍的人在说话或语言方面也有困难，因此无障碍沟通很重要。

LISTEN TO 【生活杂志】维州禁塑令于2月1日生效 您需要了解这些内容 SBS Chinese 04/02/2023 12:33 Play

具包容性的可持续方法

“吸管战争”对残疾人士的巨大影响，体现了一种更广泛的现象，被称为“环保障碍歧视”。





当环保政策、设计或活动会对残疾人士产生歧视时，就会出现“环保障碍歧视”。





吸管、一次性湿纸巾和预切蔬菜等产品，对很多消费者的健康和独立性很重要，但仍遭到公开诋毁。





残疾人士并不反对可持续发展。事实上， 2021 年一个英国的调查显示，93%的残障受访者承诺尽量减少他们家中对环境的影响。但由于行动不便，17% 的人无法做出可持续性的消费选择。





面对逆境，残障人士“足智多谋”且“坚韧不拔”。这使他们成为环境事业中的强大盟友和设计领导者。包容性环保主义利用这种力量，通过合作和共同设计推动可持续创新。





一些实例证明，包容性方法可以同时为地球及其多样化的居住者带来巨大的胜利。研究一致显示，包容性设计对商业也有好处。





为实现可持续发展而作出改变，最终都是为了保护基本人权，包容性环保主义是澳大利亚的最佳选择。





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