说走就走的旅行：2023年澳大利亚人可以免签去哪些地方？

要点： 日本再次夺得亨利护照指数榜首，其公民可以免签前往193个目的地；

澳大利亚排在第八位，其公民可免签前往185个国际目的地；

世界上有42个地方是澳大利亚护照持有人需要签证才能进入的。

哪个国家的护照权力最大？





澳大利亚在 最新的亨利护照指数 （Henley Passport Index）中排名第八，而日本已经连续第五年蝉联榜首，为其公民提供高达193个国际目的地的免签证的权利。





该指数始于一家总部设在伦敦的投资移民咨询公司Henley & Partners，它与国际航空运输协会（IATA）合作，根据数据分析比较了199个国家的护照对227个目的地的免签情况。





2023年，新加坡和韩国并列，他们的护照是世界上第二强大的护照，其次是德国和西班牙，两者并列第三。



Japan topped the latest Henley Passport Index. Source: SBS 阿富汗继续在该指数的底部徘徊，其次是伊拉克和叙利亚。



The Henley Passport Index ranks the Afghan passport as the least powerful. Source: SBS

澳大利亚人免签旅行的国家

根据亨利护照指数，澳大利亚护照持有者可以在免签、抵达后获得签证、访问许可或电子旅行授权（ETA）的情况下前往185个目的地。





49个欧洲国家，从葡萄牙到波兰，再从英国到饱受战争摧残的乌克兰，都为澳大利亚人实施免签政策。





大洋洲有十几个目的地为澳大利亚人提供免签证旅行，它们包括新西兰、斐济和法属波利尼西亚，加勒比海地区也有类似数量的目的地，包括巴巴多斯、开曼群岛和牙买加。



美洲有19个目的地为澳大利亚人免签开放，如阿根廷、巴西和墨西哥。另外12个包括博茨瓦纳、摩洛哥和突尼斯在内的非洲国家也为澳大利亚人免签开放。





澳大利亚人无需签证即可访问包括香港、马来西亚和菲律宾在内的10个亚洲目的地，以及包括以色列和卡塔尔在内的6个中东目的地。





世界上有40多个目的地是澳大利亚人可以在抵达时获得签证或访问许可的，它们包括柬埔寨、埃及、黎巴嫩、巴拉圭和萨摩亚，并且澳大利亚人可以通过获得电子签证进入美国、加拿大、巴基斯坦和斯里兰卡等国家。



澳大利亚人需要签证才能前往的国家

澳大利亚护照持有者需要通过在出发前获得签证，或在抵达后获得政府的预先批准，以获得签证的方式才能进入42个目的地。





其中一半以上的地方都在非洲，包括加纳、肯尼亚和南苏丹。



另两大地区中各有一个目的地需要澳大利亚游客持有签证才能前往，即加勒比海地区的古巴和大洋洲的瑙鲁，而包括阿富汗、中国和朝鲜在内的10个亚洲国家也要求澳大利亚游客持有签证。





在一场欧洲旅行中，如果澳大利亚人计划前往阿塞拜疆、俄罗斯或土耳其，那么他们也需要签证，那些计划前往包括叙利亚或也门在内的中东地区，或智利或苏里南在内的美洲地区的澳大利亚旅客也需要签证。



最受澳大利亚人欢迎的国际旅游圣地

根据澳大利亚统计局的最新数据，印度尼西亚是澳大利亚人最喜欢的国际旅游目的地。





新西兰和美国排名第二和第三，英国、新加坡、印度、斐济、泰国、意大利和越南进入了榜单前十。





印度和越南都要求澳大利亚人在抵达前获得签证。





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