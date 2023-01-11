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11月份通胀率再次跳升 新房价格为主要推动因素

ABS CPI FIGURES STOCK

Trh s ovocím a zeleninou v Melbourne, v stredu 27.10.2022 (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

在10月录得较低数字后，截至去年11月的12个月通货膨胀率再次跳升，至7.3%。

澳大利亚统计局的月度消费者价格指数显示，通胀压力仍然显著，而住房价格是11月数据中最重要的推动因素。由于劳动力和材料成本的飙升，新房价格上涨了近18%。

在截至11月的一年中，住房成本上涨9.6%，食品和饮料价格上升9.4%，交通运输成本则上升9%。

在政府恢复燃油消费税后，汽油价格也走高。

工资上涨、电费账单增加和恶劣天气造成的食品短缺正在推动消费价格高企。

统计局也发布了零售数据。黑色星期五的促销活动推动了零售营业额达到新的历史高点，澳大利亚人在这个月花费了近360亿澳元。

另外，统计局的数字显示，11月份有超过44.4万个职位空缺。

虽然这比10月份的数字下降了5%，但11月份的数字仍然意味着每一个失业者有1.1个工作机会。

最新的通货膨胀和零售销售报告表明，储备银行仍然有提高官方利率的理由。

来自Impact Economics and Policy的艾玛·格雷（Emma Grey）进行了解读。

她说：“这可能为储备银行提供了一些理由，使其能够进一步提高利率，也许最早在今年2月就会开始提高利率。这样做的部分理由是，通胀率的增长非常接近澳大利亚央行一直以来的预期水平。”

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Published 12 January 2023 at 6:28am
Source: SBS