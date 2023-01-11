澳洲近400种药物包括常见抗生素短缺 医学专家详解原因

要点： 海外供应的限制导致澳大利亚391种药物的库存短缺；

受影响的包括用于儿童的治疗药物；

医生协会表示，液体抗生素应留给儿童和老人。

澳大利亚正面临着近400种药物的短缺，包括20种不同的抗生素，医生和药剂师不得不寻找替代选择。





全国已陷入了药品短缺情况，澳大利亚药监局（TGA）将44种药品列为严重短缺药物。





医学专家林奇因教授（Professor Danforn Lim）接受SBS广东话节目采访时表示，这种药物短缺的情况在去年11月至12月就已经发生。





“当时当局已陆陆续续通知医生，澳大利亚的药物可能会出现短暂性的短缺；个别受到影响的患者其实在去年年底就已经知道，有些要用的药物已经买不到了，”他说。





复方药剂师迈克 • 杨 （Mike Yang， 音译）说，他正在接受药店的转诊，为那些需要处方治疗常见疾病的人配置一种变通的抗生素配方；这显示短缺情况的严重性。



Sydney-based compound pharmacist Mike Yang said in a sign of the severity of the nationwide shortage, it is the first time in seven years he has been asked to fill a prescription for common antibiotics that are usually readily available. 作为悉尼一家复方制剂药房的老板，迈克 • 杨说：“我们是一家复方药房，但通常是为那些不能使用普通商用药品的人服务的。”





“我做复方药剂师大约七年了，我从来没有配制过完整的复方抗生素，因为它们可以从各地的普通药店买到，而且价格相当合理。”





“对于我们来说，为常见病症制作抗生素，这很可怕，因为这需要花费很多钱。这确实凸显了澳大利亚人日常基本药物的短缺。”



国内药物供应为何短缺？

澳大利亚药监局说，全球因素造成了澳大利亚全国性的药品短缺，预计将持续到三月底。





其负责人约翰 • 斯凯里特（Professor John Skerritt）教授接受SBS新闻采访时说：“这是最严重的抗生素集中短缺的情况之一。”





“看上去并不是单一因素造成这种情况。要知道，北半球正处于冬季，大量的人有胸部和其他细菌感染。”



“这种短缺不仅仅发生在澳大利亚，美国和加拿大也在处理同样的抗生素短缺问题。”





他说，自然灾害以及某些生产批次中发现的质量控制问题也会遏制药品生产。





斯凯里特说：“即使现在情况开始缓解，我们的供应链仍然有延迟。”





“（疫情前）可能几天就能到货的药品需要几周才能到货，所以这不是一个因素，而是一大堆因素造成了这种抗生素短缺。”



药物短缺“为何在1月越演越烈”？

林奇因教授分析，这种药物短缺的情况“为何在1月越演越烈”的主要原因。





首先是药物生产方面。





“澳大利亚大部分的药物都是靠海外进口。我们澳大利亚药物的市场占全球药物市场2%左右。澳大利亚的大部分的药物都是进口的，本地制造的很少。而从海外进口的药物主要的生成化学物、也就是制造药物的原始化学物质绝大部分都来自于中国。由于中国新冠政策方面的改变，国内已有大规模的感染，很多人也因此没有办法工作。当工厂因此而停产时，就会无法供应这些化学物品给外国厂商，去生产这些药物，”他说。



Professor Danforn Lim Source: Supplied / Supplied/ Danforn Lim 其二就是生产链和供应链出现问题，那么药物也就没有办法运到澳大利亚。





此外是在抗生素等药物方面的使用。





林奇恩说，在过去的这两个星期，尤其在澳大利亚一些州，例如新州，出现脑膜炎球菌和链球菌A组菌感染人数上升的趋势，这也令医生更为小心，并且是开具抗生素这一类的处方药物多了。





他提到，包括常用的青霉素、阿莫西林、头孢霉素、甲硝苯、个别的血压药或者是溶血药都属于短缺的药物。





“一些糖尿病人需要长期注射一些针剂，自去年年底也都缺乏。原来估计在1月份就会供应正常，但是我们现在收到最新的资讯，这些供应不到今年的三月底四月都不可能运到澳大利亚、恢复正常的供应。”



对患者来说意味什么？

那么，哪些病人需要特别关注药物短缺的情况？





林奇恩表示，免疫功能低下的人士，在接受化疗的阶段、又或者是曾接受器官移植、需要长期使用抗生素的药物的人士，在药物短缺的情况下会面临“比较大的麻烦”。





“因为这些病人在每一个星期都有三天甚至是更长的时间，要定期服用抗生素去预防一些感染。那么现在医生就可能需要考虑去改变他们常用抗生素的处方了，”他说。



Source: Getty / Getty Images 澳大利亚医学协会（AMA）则表示， 他们担心没有现成的常用抗生素供应，医院负担会更重，并表示尤其应该把现有的液体抗生素供应给儿童和老人。





林奇恩同样提及，担忧“小朋友将来可能会受到影响”。





“现在很多服用的药物，片装的或者是药丸装的没有办法供应，那么只能换成是药水（液体）装的。那么如果我们长期让液体抗生素给成年人使用的时候，那么到小朋友有需要服用的时候，就变成没有这批货去救他们、去帮助他们。”





悉尼东郊的全科医生迈克尔 • 怀特（Michael Wright）表示，人们担心的是治疗常见的儿童感染。





怀特也是澳大利亚皇家全科医生协会新州/首都领地教务委员会的副主席。他说：“我们的抗生素供应不稳定，包括阿莫西林和常见的青霉素。这给父母造成了很多焦虑，我们也很担忧。”





他说，全科医生正在与药店合作寻找替代选择，同时在开抗生素处方时要谨慎，因为这增加了抗生素耐药性的问题。当药物对病人的效力减弱时，则需要更大剂量的药物。”





“对病人来说，重要的是有替代选择。但是建议去咨询你的全科医生或其他医生，以确保你能获得合适的抗生素，”他说。



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这种短缺情况也影响了糖尿病药物司美格鲁肽（semaglutide，以Ozempic名字销售）的供应。这种药物被抖音等平台上的社交媒体网红当作减肥药来推广，导致需求增加。



国内药品生产情况如何？

斯凯里特敦促不要听从社交媒体对药品的建议，也不要恐慌性购买。





他说，药监局对那些滥用社交媒体推广治疗的人开展了调查。





“在澳大利亚，所有处方药的社交媒体推广都是非法的，因为它们有副作用，而且应该在医生的监督下开具。我们正对一些广告商进行合规调查。”





他说，联邦政府正在考虑通过国家重建基金（National Reconstruction Fund）在国内生产抗生素等药品。





斯凯里特说：“在未来一年左右的时间里，他们将研究澳大利亚（在10万种产品中）应该制造哪些特定医疗产品。但无论如何，即使我们加强本地生产，我们也必须选择在本地生产哪些产品。”





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