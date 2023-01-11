随着澳大利亚楼市降温 租房者迎来好消息

在房地产市场分析机构Corelogic的记录中，去年租客经历了租金最快速的增长，极低的空置率推动全国租金上涨了 10.2%。





然而，去年 12 月份季度的租金数据显示，到 2022 年的最后三个月，增长速度放缓至 2%。而较早前 9 月份季度增长率为 2.3%，5 月份前三个月的增长率为最高峰，达到 3%。





PropTrack 同日发布的数据也显示，租金在 12 月份季度增长稳定。





房屋空置率季节性放缓，以及租客已达到他们可负担的极限，这些因素导致租金增长率轻微减慢，但 2023 年的前景仍然不确定。



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Corelogic 的研究总监欧文（Eliza Owen）表示，政府在上周公布的人口报告中预测，由于正常的移民模式将回归，这将对租金造成上行压力，尤其是在悉尼和墨尔本的热门地区。





此外，澳大利亚储备银行的加息也限制了银行可借出的金额，因而减慢房地产的投资活动，从而对房屋供应造成压力。





预计 2023 年初，新房源数量将出现季节性增长，这令租客有更多选择并且租金压力有望缓解。





堪培拉的住房租金出现最明显跌幅，自 2020 年 9 月起上升至高峰18.1%，随后放缓了0.7%。



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当地仍然是租金最昂贵的地方，但仅比悉尼的租金中位数每周 679 澳元高出 2 澳元，两者差距正逐步缩小。





欧文说：“与堪培拉不同，截至 2022 年 6 月的一年内，新州和维州的大量海外净移民很大程度上已抵消因国内移民而减少了的数量。”





她说，两个最大的城市仍然是移民的首选目的地。





“这可能促成了 2022 年房屋租金出现前所未有的年度增长，悉尼和墨尔本分别增长 15.5% 和 14.2%。”





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