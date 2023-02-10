时隔十年 澳大利亚政府恢复难民船抵达者的家庭团聚途径

要点： 对处理乘船难民的家庭签证申请的限制已被取消；

来自阿富汗和伊朗的家庭签证申请人预计将成为受影响的最大群体；

政府说此举是为了“以人道的方式”解决积压的签证申请。

工党已经为乘船来澳的难民将家庭成员带到澳大利亚扫清了道路。





在前联盟党政府的移民政策下，根据第80号移民部长指令（Ministerial Direction 80），乘船来澳的难民的家庭团聚申请在签证处理中被列为“最低优先级”。





移民部长贾尔斯（Andrew Giles）现在已经正式推翻了这一政策，取代了第80号和第83号移民部长指令。





政府估计，去年11月预示的这一决定为数以万计等待中的家庭成员开辟了一条签证处理途径。





贾尔斯告诉SBS新闻：“政府正在改善这些永久签证持有人的家庭团聚途径，其中许多人已经与家人分离了十多年，这加剧了他们的心理健康问题，并给他们的生活带来了巨大而持久的不确定性。”





政府还增加了为复杂情况下的个人处理签证的移民工作人员的数量。小组员工人数将从现有的20名增加一倍，达到40名。





来自阿富汗和伊朗的家庭签证申请人预计将成为受影响的最大群体。





塔利班对阿富汗的控制导致很少有人能够直接离开来到澳大利亚，但它可以为那些在第三国等待的人提供重新安置的便利。



联盟党制定了部长指令作为一种威慑措施，认为这将有助于阻止人们试图乘船到达澳大利亚。





2022年5月大选后上台的阿尔巴尼斯工党政府坚持认为，关于乘船入境的更广泛政策没有改变，“强有力的边境政策架构依然存在”。





宣布这些变化的声明写道：“政府正在以人性化的方式解决庇护遗留案件的官僚主义负担。”





工党的边境政策包括船只折返，即那些试图到达澳大利亚的人要么被送回他们的出发国，要么被送回国或被带到移民拘留中心。





阿尔巴尼斯政府在胜选前还承诺过，如果当选，它将废除临时性保护签证（Temporary Protection Visas）。





绿党和一些中立议员对这一承诺缺乏进展表示关切，政府已表示将在未来几个月采取行动。





移民分析师预计，随着联邦预算的发布，这一情况将会发生，因为这些变化影响到3.1万名临时签证持有人，并将产生成本方面的影响。



