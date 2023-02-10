前联邦部长艾伦·塔奇因健康原因和死亡威胁而辞去政职

要点： 在宣布辞职后，艾伦·塔奇将在下周退出联邦议会；

这一宣布引发了墨尔本的Aston席位的补选；

塔奇的决定是在经历了两年的丑闻困扰之后做出的。

前联邦教育部长艾伦·塔奇在经历了两年多的丑闻缠身后宣布退出政坛，并表示他在上周还收到了死亡威胁。





他的离任引发了他所在的Aston席位可能在下个月举行的补选，而前国库部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）排除了他竞选该席位的任何可能性。



Former Treasurer Josh Frydenberg has ruled out a tilt at Aston. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 塔奇在周四（2月9日）下午透露，他将在下周离开议会，并将代表其社区的12年任期描述为“我生命中最大的荣誉之一“。





在众议院发言时，情绪激动的塔奇详细介绍了他的职业生涯对其家庭造成的损失。





“这对我来说不是一个容易的决定......我当然不会轻易做出这个决定，“他说，并补充说他父亲最近的去世“坚定”其卸任的决定。





“为了我的健康和我的家庭，以及其他原因，这是必要的......我的18岁和16岁的女儿，她们不得不忍受青少年本不应忍受的事情，包括死亡威胁。”



辞职引发补选

关于他即将离开的报道引发了人们对弗莱登伯格的猜测，他在5月份失去了附近的Kooyong席位，被一名独立候选人夺走，他可能会发起竞选，重返议会。





但这位前国库部长、现任高盛公司亚太区高级顾问排除了自己参选的可能性。





在去年的联邦大选中，自由党以2.8%的微弱优势占据了Aston的席位。





塔奇鼓励其他人从政，在感谢家人的支持时，他泪流满面。





他说：“我相信，自由党在Aston的新兴人才得到了很好的服务，现在是时候把接力棒传给有望能比之前的人更好地服务我们当地社区的人。”





“能在这一席位，确实是一种荣誉和荣幸。”



Australian Opposition Leader Anthony Albanese thanked Mr Tudge for his service. Source: AAP / AAP 总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）感谢塔奇的服务，并感谢他在议会大厅宣布离职，向议会“表示尊重”。





他说：“在这所房子里工作对我们所有人来说都是一种难以置信的荣誉，对Aston的议员来说，这是艰难的一天、艰难的决定。”





“我们今天上午进行了很好的讨论，其中最重要的是关于应征入伍者、我们的孩子，以及对我们的孩子有时是多么困难。”



离开前曾因婚外情面临调查

2021年12月，塔奇在被揭露与他的工作人员雷切尔·米勒（Rachelle Miller）有两厢情愿的婚外情后，随后离开前排议员之列。





米勒后来收到了65万澳元的和解金，而这来自于纳税人，因为她曾指控他有一次对她进行虐待。塔奇强烈否认了虐待指控，去年的一项调查证明他在这一事件中没有违反部长标准。





上个月，他出席了一个皇家委员会的会议，讨论前联盟党政府的非法机器人讨债计划，他作为当时的社会服务部长密切参与了该计划。





塔奇否认对该计划负有责任，他说，作为一名初级部长，他无权改变该计划的运作方式。





他说：“我的权力是解决该系统的实施和运作问题，这是我非常关注的焦点。”





塔奇在去年5月的选举中遭受了11.6%的大幅波动，但在两党偏好的基础上以52.8%的比例守住了Aston。



