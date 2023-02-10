从悉尼土耳其餐馆老板到注册护士 澳人纷纷为地震救灾伸出援手

作为悉尼的一名厨师，萨默·西夫里奥卢（Somer Sivrioglu）希望以他知道的最好方式——食物去帮助他的祖（籍）国。





土耳其东南部和叙利亚东北部的大部分地区因本周的地震和余震遭到破坏。与许多人一样，西夫里奥卢在远处密切关注事态进展。





周一，土耳其南部的卡赫拉曼马拉什省发生了7.8级地震，已在该国和邻国叙利亚导致逾1.2万人死亡。





“我无法入睡，”西夫里奥卢告诉SBS新闻。





尽管西夫里奥卢的家人不在震区，但他很多好友的亲人都在那里，其中一些人已经失联48小时。





他说，他一直在协调土耳其不同地区的厨师，以帮助在震区开设应急厨房。





“问题比看起来严重得多。人们很饿，很冷，没有自来水......没有天然气。”





西夫里奥卢也是悉尼一家餐厅的老板，他计划在本周末举办烧烤聚会，接待社区成员，希望为地震救援工作筹集资金。





“这是我们唯一能做的事情，”他说，“我是一名厨师，我们经营餐馆生意，出售食物是我们唯一能帮得上忙的方式，希望能帮到有需要的人。”





星期天，他的餐厅将准备烤肉串、饮料和其它土耳其食物。西夫里奥卢说，他将与有关方面合作，确保所有收益都被用于当地的紧急救援项目，包括应急厨房。





“任何方式的帮助都是必要的，”他说，他在《土耳其厨艺大师》节目担任评委时所建立的人脉都会为应急厨房项目提供援助。



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社区出手相助

一名悉尼男子在土耳其地震中丧生，澳大利亚官员正在为震区已知的其他50名澳大利亚人及其家人提供支持。





随着澳大利亚政府计划在本周末派出一支救援队抵达土耳其，澳大利亚当地社区团体和援助组织也正在积极为救援工作而努力。





震区人们面临严寒和大雨，许多人无法返回被地震摧毁的住宅。





澳大利亚本地非营利组织，如悉尼的Amal Al Salihah，正在呼吁人们为其在当地的合作伙伴捐款，以提供帐篷、毛毯、尿布和雨衣。





基于穆斯林的非政府组织全球伊斯兰救济组组织（Islamic Relief Worldwide）已经进入由叙利亚反政府武装控制的西北部地区，那里有280万人流离失所。





该组织驻伊德利卜（Idlib）省办事处负责人穆罕默德 • 哈姆扎（Mohammed Hamza）在一份声明中说，：“伊斯兰救济组织正在给我们分发库存的毛毯、床单和床垫——但这些东西今天就会被发完，我们需要更多。”



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叙利亚和土耳其的大部分人口是穆斯林，该宗教的支柱之一是慈善。现在，像伊斯兰救济这样的援助组织正在呼吁人们以信仰的名义提供帮助。



“社区在支持着我们”

悉尼奥本（Auburn）的Gallipoli清真寺青年事务协调员奥斯曼·戈雷利（ Osman Goreli ）说，该社区正在“艰难行事”。





他对SBS新闻说：“我们感到无能为力，因为我们无法去震区提供实际的帮助。”





“我们所有会众都一起祈祷，互相询问是否有人需要我们社区的帮助。”





他说，清真寺已经被电话和捐款“淹没”，它正与土耳其的红新月会援助机构协调，以确保所有捐款都能顺利送达灾区。





他说：“目前只是捐赠，因为这是最快的外联形式。”



戈雷利表示，清真寺收到了澳大利亚各地来电，包括一些乡村地区。





他说：“即使是一个电话留言，都能给我们带了一丝宽慰，这表明社区——不仅仅是土耳其社区，还有更广泛的澳大利亚社区在支持我们。”





“在这个艰难时期，我们非常感谢全球范围内的国际支持和其他国家人们的帮助。”





Gallipoli清真寺本周每晚都在举行祈祷，主要的祈祷将在本周五举行。





苏梅耶·塞廷基兰（Sumeyye Cetinkiran）是一名注册护士，参与在墨尔本的社区援助活动中。她在澳大利亚出生，父母都来自阿达纳市，该市在地震中受灾严重。





她告诉SBS新闻：“我正在努力消化——但也要积极主动地对待它，成为社区的一部分。”



塞廷基兰一直将社交媒体作为组织社区救济工作的重要渠道。





她说，全州的清真寺已经与非政府组织合作开展筹款活动，而企业主也将其部分收益捐助给救灾工作。





她表示，无论是在国际上还是在当地，“每个人都在努力做一些他们力所能及的事情，这令人非常感动。”





塞廷基兰还组织自己的筹款活动。希望通过于2013年在悉尼成立的慈善机构Sadaqa福利基金筹集资金。





她鼓励社区参加一项 “30天30分钟运动 ”的挑战，来照顾自己的健康。



“我知道有他们有多需要支持”

在墨尔本北部，社区成员和志愿者筹集了一个集装箱的睡袋和毛毯，它们将被运往土耳其。





墨尔本北部郊区坎贝尔菲尔德（Campbellfield）的一家肉类加工厂的后院已被改造成一个临时捐赠中心。





活动组织者之一比尔居尔·比·特坎（Birgül Bea Tercan）说，她曾经历过土耳其此前的大地震，也因此了解震区人们所需。





她经历了土耳其1999年的大地震，该地震造成重大破坏，夺去了逾1.8万人的生命。





“我曾亲身历过那次可怕的地震。因此，我非常清楚地知道他们需要多少支持，”她告诉SBS土耳其语节目。



Bea Tercan with items donated by members of Victoria's Turkish community. Credit: Bea Tercan 特坎表示，他们只接受全新物品的捐赠，包括毛毯、睡袋和枕头。





在第一天捐赠活动的结束时，该组织已经筹集到装满了一集装箱和卡车的物资。





她说，该团体希望得到澳大利亚政府的援助，将物资运送到灾区。





Australian Syrian Association Victoria也在开展一项活动，旨在为叙利亚北部的人筹集干粮。





“我们是人类，无论我们身处澳大利亚，在墨尔本、在土耳其，还是在叙利亚或世界上其他国家，”该机构发言人赛义德·阿吉鲁尼（Said Ajlouni）博士对SBS新闻说，“说到底，人类是彼此帮助的。”





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