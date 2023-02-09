垃圾山来袭？悉尼街头垃圾或堆积至本周末

悉尼市聘用的垃圾巨头公司Cleanaway的运输工人工会（Transport Workers Union）成员正采取罢工行动，以谈判获得更好的薪酬和工作条件。





本周二（2月7日），公司的垃圾处理工人拒绝在市政府辖区内收集至少2.4万个垃圾桶。





随着工会罢工，悉尼居民或将注意到街道上至少两万个垃圾桶，本周内未被收集及清理。预计垃圾收集时间将延迟到本周末。





悉尼市政府发言人表示，Cleanaway公司正在努力清理因罢工造成的垃圾积压，本周剩余时间的垃圾收集工作可能会延迟至少24小时。





悉尼市就罢工行动造成居民的不便致歉。市政府表示，居民可按时将垃圾桶拖出，他们正尽一切努力在未来几天内解决垃圾收集问题。



新州运输工人工会秘书奥尔森（Richard Olsen）表示，这些保持市内所有街道清洁和安全的工人近两年来一直在没加薪的情况下工作。





工会表示公司Cleanaway在被告上法庭之前，都拒绝参与谈判。





奥尔森还表示，在悉尼市区域工作的废物处理工人至少比新州大多数其它地区的工人时薪低4澳元，是同业中薪酬最低的。





由于悉尼市议会与该公司签署了合同，工会呼吁市议会加入干预。





而Cleanaway公司一位发言人则表示，代表在周一下午与工会会面，目前正在与员工沟通，希望尽快得到解决，且公司提出了一项新协议。根据提议，工人将在7月1日之前获得百分之五的加薪，并在未来三年内将每年加薪百分之四至五。





悉尼市政府强烈敦促公司和工会代表尽快解决事件。悉尼市市长摩尔（Clover Moore）也即将与Cleanaway公司有关人士会面，讨论该市的垃圾处理合同，清洁服务中断以及可采取的措施，以恢复市内高水平的服务。





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