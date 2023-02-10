电费到住房负担能力：澳大利亚财长会议将讨论什么？

要点： 澳大利亚的财长们将开会商讨降低民众生活成本压力的问题；

政府可能会通过能源账单减免、降低药品价格以及儿童保育费用来解决通货膨胀带来的压力；

但减免账单的时间还远未确定。

电费和煤气费的上涨以及住房可负担性将列入财长会议的议程。





然而，去年联邦大选时承诺的账单减免时间远未确定。





副总理理查德·马尔斯（Richard Marles）说，这“不是一个容易完成的过程”。





“但我们会继续努力，因为我们想确保我们能尽力缓解生活成本压力，”他周五在堪培拉告诉记者。





由联邦国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）主持的召开之际，正值储备银行准备发布其最新的货币政策声明。



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澳大利亚储备银行（RBA）周二将现金利率提高了25个基点至3.35%。





声明将更详细地说明澳大利亚储备银行董事会决定推进加息并在未来几个月内进一步加息以应对猖獗的通货膨胀。





它还将更新关键的经济预测。





查默斯说，他期待着解决国家面临的一些最大的经济挑战。





他说：“我们将进一步努力解决住房负担能力和供应问题，并讨论我们将在未来几个月开展的工作，以根据预算中宣布的《国家住房协议》开发一系列新的经济适用房项目。”





“围绕政府推出能源价格减免计划的谈判将继续进行。”



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查默斯在周五发表的一篇评论文章中表示，政府正在寻求通过能源账单减免、降低药品价格以及儿童保育费用来解决通货膨胀问题，同时谨慎对待整体预算支出。





政府还在通过免费TAFE教育、国家重建基金和释放更多经济适用房的计划来改革经济。





自由党副领导人苏珊·蕾伊（Sussan Ley）说，政府增加支出的计划，包括通过国家重建基金，将推动通货膨胀和利率上升。





她还对承诺的电费减免持怀疑态度。





她在堪培拉对记者说：“我希望看到吉姆·查默斯记住他的政府所做的承诺，即‘在我的领导下生活会更便宜’，这对期待更便宜电价的澳大利亚家庭和企业来说很重要。”





“我们不知道它何时到来。”





财长会议还将包括由财政部长凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）主持的关于女性参与经济活动的讨论，并且首次有地方政府代表参加。





《国家住房协议》是与私营部门、各州和领地达成的协议，从2024年起的五年内建造100万套新住房。





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