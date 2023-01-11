高通胀、还贷增加、房租上涨……新年伊始，澳大利亚家庭继续面临高生活成本压力。





联邦政府的数据显示，今年将失去近7000个可负担的出租房产，而到2026年结束时，这一数字将超过36000个。





来自倡导团体Everybody's Home的玛雅·阿齐兹（Maya Azizi）表示，政府需要做更多努力。





她说：“本届政府提议建造的房屋数量与失去的可负担出租房屋数量相同，所以我们所做的只是在追赶……全国短缺50万套社会福利住房。政府提议在未来5年内建造3万套，与此同时，我们将在这一时间段失去3.6万套。”



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国库部长查默斯表示，如果政府能够负担，将在5月份的财政预算中提供更多的生活费用减免措施。





SBS普通话《正在行动》热线节目听友赵先生表示，联邦政府要尽量创造良好的自由贸易环境，多“开源”，避免“拆东墙补西墙”的老方法。





听友陈先生认为，政府应该在燃油、电、燃气等基本能源方面进行针对性补贴，尤其要支持弱势群体。



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另一位陈先生表示，储备银行加息后，民众明显感受到更大的房贷压力，普通民众只好“少去外面吃饭”，“多存钱”。





邓先生认为，国家为了提振经济需要引进人才，但同时需要关注增加的移民和政府所提供的福利之间的平衡；在缓解生活成本压力方面，政府应该着重降低能源供应服务费用，个人应该注重节流。





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LISTEN TO 【正在行动】您希望政府提供哪些缓解生活成本压力的纾困措施？ SBS Chinese 11/01/2023 27:26 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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