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【正在行动】您希望政府提供哪些缓解生活成本压力的纾困措施？

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Cost of living crisis

高通胀、还贷增加、房租上涨，新年伊始，澳洲民众继续面对高生活成本压力。 Credit: Jacob King/PA/Alamy

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Published 11 January 2023 at 12:37pm, updated an hour ago at 12:41pm
By Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS

在新的一年，您有哪些缓解生活成本压力的计划？

Published 11 January 2023 at 12:37pm, updated an hour ago at 12:41pm
By Jason Liu, Cindy Xie
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高通胀、还贷增加、房租上涨……新年伊始，澳大利亚家庭继续面临高生活成本压力。

联邦政府的数据显示，今年将失去近7000个可负担的出租房产，而到2026年结束时，这一数字将超过36000个。

来自倡导团体Everybody's Home的玛雅·阿齐兹（Maya Azizi）表示，政府需要做更多努力。

她说：“本届政府提议建造的房屋数量与失去的可负担出租房屋数量相同，所以我们所做的只是在追赶……全国短缺50万套社会福利住房。政府提议在未来5年内建造3万套，与此同时，我们将在这一时间段失去3.6万套。”
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澳人生活成本压力大 国库部长承诺将推出更多纾困措施

国库部长查默斯表示，如果政府能够负担，将在5月份的财政预算中提供更多的生活费用减免措施。

SBS普通话《正在行动》热线节目听友赵先生表示，联邦政府要尽量创造良好的自由贸易环境，多“开源”，避免“拆东墙补西墙”的老方法。

听友陈先生认为，政府应该在燃油、电、燃气等基本能源方面进行针对性补贴，尤其要支持弱势群体。
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澳大利亚的住房市场低迷已经打破了40年的纪录 房价会继续下跌吗？

另一位陈先生表示，储备银行加息后，民众明显感受到更大的房贷压力，普通民众只好“少去外面吃饭”，“多存钱”。

邓先生认为，国家为了提振经济需要引进人才，但同时需要关注增加的移民和政府所提供的福利之间的平衡；在缓解生活成本压力方面，政府应该着重降低能源供应服务费用，个人应该注重节流。

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【正在行动】您希望政府提供哪些缓解生活成本压力的纾困措施？

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11/01/202327:26
时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。

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