“浪费纳税人的钱” ： 中国驻澳大使肖千回应AUKUS协议 暗示贸易紧张将缓解

“为了中国和澳大利亚之间的友谊，干杯！”肖千说。





这次举杯不仅是为了是新的一年，也是为了两国双边关系的新起点。





中国驻澳大利亚大使肖千告诉记者，2023年将会是进步的一年。





“兔年被认为是跳过障碍并迎来好运的一年。在新的一年里，我祝愿中国和澳大利亚都能繁荣昌盛，我希望澳大利亚和中国继续超越分歧，互相尊重，携手共进，互惠互利。”





肖千将两国冰冷关系的解冻归功于新政府的上台。





“去年5月工党政府上台后，确实为中国和澳大利亚提供了一个重建两国关系的机会。在过去几年里，两国关系经历了一段困难时期。”





这一时期的特点是，中国对价值200多亿澳元的澳大利亚出口产品实施了贸易制裁……这似乎是对前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）呼吁对COVID-19起源进行独立调查的回应。





最近，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与外交部长黄英贤（Penny Wong）与他们中国同行的会面交流，已经启动了恢复贸易的车轮。





肖千暗示，这可能在不久的将来发生。





“我们将发出更多积极的信息，为两国人民建立更多的信心，以回到正常的贸易关系中来。”





虽然贸易关系可能很快得到改善，但其他方面的紧张仍然存在。





肖千称，对希望入境澳大利亚的中国旅行者的测试要求是歧视性的。





他还瞄准了AUKUS国防条约，该条约将使澳大利亚获得核动力潜艇。





澳大利亚政府认为，为解决印度-太平洋地区的日益紧张的局势，此举是必要的。





肖千说：“我不认为AUKUS是个好主意，我不认为它有建设性，我不认为他有帮助，特别是当你把中国作为一个潜在的威胁或对手的时候。因为首先，中国并不寻求与美国、英国或澳大利亚为敌。如果这个国家真的花钱购买核潜艇，这是对澳大利亚纳税人的金钱是 不必要的消耗。”





悉尼大学中国研究中心的中国经济问题专家汉斯·亨德里施克（Hans Hendrischke）说，肖千的回应并不令人惊讶。





但他不认为AUKUS交易会严重阻碍两国的关系。





“他从一开始就非常清楚表明，我们不会允许任何具体问题阻碍关系的改善。对于AUKUS，他会说，‘好吧，我们对此有明确的看法，我们不喜欢它’，但是它不会干扰我们改善关系。”





外交部长黄英贤说，释放在中国被监禁的澳大利亚人，也将有助于改善外交关系。





政府坚持继续推动广播员程蕾和民主活动家杨恒均的释放，并争取恢复领事访问——而这在中国严格的新冠封锁期间是被禁止的。





肖千说，中国的司法管辖权必须得到尊重。





“我希望解决方案能尽快出台，但我们需要尊重法律程序。一旦有了解决方案，就会在适当的时候宣布。”





工党前座议员克里斯·鲍文（Chris Bowen）重申了联邦政府的口号——澳大利亚将在可能的情况下与中国合作，并在必须的情况下持不同意见，





“我们的行动符合我们的价值观，作为一个国家，我们的国家利益意味着我们不会在任何时候与每个国家就所有事情达成一致，这包括中国。”





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