报告呼吁增加偏远地区移民 应对劳动力短缺和人口下降

目前，内政部正在对澳大利亚的移民制度发起审查，并正向社会各界征集意见。





在联邦人口中心发布新数据后，一些团体表示，政府需要迅速采取行动，优先考虑偏远地区，以解决重大的社会和经济挑战。





澳大利亚偏远地区研究所（Regional Australia Institute）的首席经济学家金·霍顿（Kim Houghton）概述了此举对偏远地区的积极作用。





“这当然后很多好处。在就业方面有短期的好处，我们在整个澳大利亚偏远地区有创纪录的职位空缺，一直在寻找工人。所以，来自海外的人员流动真的很重要。但这确实在文化上丰富了这些地区，而且，对其中一些地方来说，这实际上也阻止了长期以来的人口下降。”





该研究所已经发布的“2032年偏远地区目标”（'Regionalistation 2032 ambition）报告显示，其目标是在十年内将偏远地区的新移民比例从20%提高到40%。





霍顿强调，这些计划必须确保社区和移民个人对所涉及的过程有充分的了解。





最新的数据显示，在2022年底，澳大利亚全国达到了创纪录的9.6万个职位空缺。





内政部对移民系统的审查仍在进行中，许多人希望，未来政策将解决偏远地区的潜在风险。





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