深海掠夺：维州渔业管理局发现1/6鲍鱼捕捞者存在违规行为

要点： 维州渔业管理局发现每六个被检查的人中，就有一人违规捕捞鲍鱼；

违规捕捞者或将面临高昂罚金，甚至被诉上法庭；

对违规捕捞的监管仍困难重重。

初夏，随着2022/23捕捞开放季的到来，维州菲利普港湾的海滩上人头攒动，林彦然也开始忙碌了起来。





三年前，为了“实现鲍鱼自由”，来自马来西亚的林彦然在了解到维州可以捕捞鲍鱼之后，她就买了装备，练习自由潜，开始捞鲍鱼。



我在马来西亚只吃过在罐头里面的鲍鱼。我是来到了维州才实现了鲜鲍鱼自由。 林彦然

“因为鲍鱼对于华人来说是一个很珍贵的食物，如果你去Springvale去购买鲍鱼的话，好像一公斤也要很贵的，”她说。





林彦然告诉SBS 中文，这个捕捞开放季以来，自己几乎每个周末都会去捞鲍鱼。每次出行前，她都会确保一件事——同伴是否知晓维州捕捞鲍鱼的规定。





“（我会问他）你知道（捕捞）青边鲍（最小尺寸要求）是13厘米以上吗？你知道现在还不到捕捞季节吗？我会确保他（同伴）知道。”



Melbourne resident Yanran Lin has been fishing for abalone in the last three years on open fishing days. Credit: Supplied 林彦然说，她曾在一个户外讨论的微信群里看到有个人展示自己捞鲍鱼的战利品，数量和尺寸都明显不符合规定。





“我发现他是在岸上捕捞的，而且超过数量，那个（鲍鱼）尺寸还特别的小。 ”





“如果我现场看到有人这么做的话，我会劝他，你放回去，不然我就会举报。”





“如果我们不控制自己疯狂捕捞的话，我们以后怎么捕捞？我们就再也捕捞不到了，”她说。





维州渔业管理局（Victorian Fisheries Authority，VFA）一名发言人告诉SBS中文，在今年1月进行的5715次巡查中，维州渔业管理局共发现970人违规捕捞鲍鱼。





也就是说平均每六个被检查的人中，就有一人违规。其中，389人被开罚单，575人收到口头或正式警告，六人因情节严重将面临起诉，其中五人被指捕捞的鲍鱼数量远超规定数量。





该发言人说，在2018年7月至2022年6月间，维州渔业管理局平均每年进行45919次巡逻，每年约发现4706名违规者。





这意味着每十个被检查的捕捞者中就有一人违规，违规比例远低于今年。



在维州，每人每天最多可以捕捞五只鲍鱼，违规者或将面临高昂罚金。 Source: SBS / Tianyuan Qu 在墨尔本北阿尔托纳站，渔业监督员托德·布莱恩（右一）和同事们开展陆地巡逻和海下巡逻来打击非法捕捞。 Source: SBS / Tianyuan Qu

维州捕捞鲍鱼的规定是什么？

澳大利亚每个州对捕捞鲍鱼的规定不同。维州渔业管理局每年会对鲍鱼数量进行评估，从而设定商业捕捞和休闲捕捞的配额。





据维州渔业管理局 最新规定 ，在2022/23开放季，一人一天最多可抓五只鲍鱼。捕捞者须提前购买渔证，且仅限白天捕捞。





在菲利普港湾，只可捕捞10厘米以上的黑边鲍鱼。在菲利普港湾以外的区域潜水时，可捕捞两只青边鲍鱼，但尺寸须为13厘米以上。





此外，捕捞鲍鱼须潜入海水至少2米以下；只能使用钝器；离岸后才可去壳。





维州渔业管理局北阿尔托纳站（Altona North）的渔业监督员托德·布莱恩（Todd Bryant ） 认为假如没有这些规定，“渔业将会衰退”。





“比如今天有数百名潜水者，每个人捕捞五只鲍鱼，这没问题。但如果没有这些规定，可能每天都会有成百上千只鲍鱼被从礁石上撬起，这不利于长期的可持续发展，”他说。





据悉，维州捕捞开放日为11月16日至来年4月30日的每个周末及公共假期，以及12月25日至来年1月的第二个周日。



在每次执法行动中，托德·布莱恩都会向违规捕捞者详细介绍维州的捕捞规定。 Credit: Tianyuan Qu

过度捕捞或将面临高额罚款

托德·布莱恩告诉SBS中文，违法捕捞者将因情节严重程度，面临口头警告、正式警告、罚款或诉讼等处理方式。





“如果你多抓了一只或者两只鲍鱼，你可能会面临高达550澳元的罚款。如果你捕捉数量严重超额，比如达到限额的两倍，罚款也将近翻倍，达到960 澳元左右，”他说。





“一些特别严重的情况，比如你抓了20或者25只鲍鱼，并且还有尺寸不足等其他问题，你可能会被诉上法庭。”





托德·布莱恩说他们除了会在陆地上检查捕捞者收获的鲍鱼外，也会潜到水底，确保他们在捞鲍鱼时操作规范。





“有些潜水者在水下捞很多鲍鱼，然后只保留最大的。”





“这么做的问题是，鲍鱼被开壳后无法止血，会流血死亡，”他说。





不少研究表明，在过去10年里，过度捕捞以及气候变化使得野生鲍鱼总量下降。在东南沿海地区，长刺海胆的过度繁殖也导致鲍鱼栖息地大规模退化。





鲍鱼数量的下降也导致其总产值不断缩水。澳大利亚农业及资源经济和科学局（Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences，ABARES） 2022年最新数据显示 ，鲍鱼行业总价值在过去五年内不断下降。





2017/18年，鲍鱼行业总价值高达1.51亿澳元，于2019/20年降至1.4亿澳元，而在2021/22年续降至1.34亿澳元。



违规捕获的鲍鱼会被重新放回大海，寻求存活的一线生机。 Source: SBS / Tianyuan Qu

监管面临重重挑战

林彦然认为，现有的监管措施“不足够”遏止非法捕捞。





“应该巡逻更频繁，处罚更重一些，多设立醒目的牌子提醒大致的（捕捞）规矩，”她说。





托德·布莱恩表示在自己7年的从业生涯中，打击非法捕捞一直存在很多挑战。





“一些违规捕捞者一旦被处罚过一次之后，他们就会想出更周密的计划，让我们很难再抓到他们。”





此外，捕捞者和监管者之间的文化、语言障碍也是他面临的一大难题。





“捕捞鲍鱼有很多技术上的规定，如果捕捞者不理解的话，很容易做出错误行动。”





“我们出版这两个版本的原因是，我们发现在维州，这两个文化背景的人很喜欢垂钓，尤其是捞鲍鱼。我们希望确保他们在出行前知晓最新的规定，”托德·布莱恩说。





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