苏大厨教您澳洲春节家宴烹出最“硬”的菜——招财进“鲍”

作为农历春节餐桌上绝对的“硬菜”—鲍鱼，不仅口感鲜香醇厚，更因为招财进“鲍”的口彩受到不少华人朋友的欢迎。



鲍鱼价格不菲，要想不暴殄天物做得美味可并不简单。选材、泡发、烹饪样样皆需技巧。二十多年来致力于鲍鱼烹饪的专业人士苏国强大厨将教大家如何在澳洲就地取材用鲍鱼做出一道稳坐春节家宴C位的硬菜。





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