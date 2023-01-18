苏大厨教您澳洲春节家宴烹出最“硬”的菜——招财进“鲍”Play08:16下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.57MB) 二十多年鲍鱼烹饪经验的大厨教您用澳洲本地鲍鱼烹饪稳坐年夜饭家宴C位的硬菜。欢迎点击收听。作为农历春节餐桌上绝对的“硬菜”—鲍鱼，不仅口感鲜香醇厚，更因为招财进“鲍”的口彩受到不少华人朋友的欢迎。鲍鱼价格不菲，要想不暴殄天物做得美味可并不简单。选材、泡发、烹饪样样皆需技巧。二十多年来致力于鲍鱼烹饪的专业人士苏国强大厨将教大家如何在澳洲就地取材用鲍鱼做出一道稳坐春节家宴C位的硬菜。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS“年画”华裔作者：多元澳式年夜饭澳大利亚气排球联盟Jack：娱乐健身两不误【国际新闻】中国人口负增长会对澳大利亚产生怎样的影响？分享Latest podcast episodes【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？SBS早新闻（1月19日）澳大利亚气排球联盟Jack：娱乐健身两不误SBS晚新闻（2023年1月18日）