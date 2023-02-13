待解之谜：为何有的人没有感染过新冠病毒？这些澳人怎么说？

Key Points 据估计，大约有十分之一的澳大利亚人从未感染过新冠病毒；

几位澳大利亚人分享了他们避免被病毒感染的经验；

研究人员正在研究遗传学和交叉免疫，希望了解为什么有些人没有被感染。

在新冠疫情爆发之后，一些澳人一直没有感染过新冠病毒。对此专家分析，一些人没有感染过，也有可能一些人自认为从未感染新冠，但实际上或已感染过，只是没有症状、症状较轻或者是没有意识到。





据估计，约十分之一澳大利亚成年人可能没有感染过新冠。专家承认，尚未感染新冠的确切人数还不清楚。



有多少澳人从未感染过新冠？

南澳大学生物统计学和流行病学主席阿德里安 • 埃斯特曼（Adrian Esterman）认为，大约10%的成年人从未感染过新冠。





他的估计是基于柯比研究所（Kirby Institute）和国家免疫研究和监测中心（National Centre for Immunisation Research and Surveillance）最近的血清学报告。





埃斯特曼教授在接受SBS新闻采访时表示：“他们通常从红十字会获得血液样本，并对其进行检查，看谁有该病毒的抗体，这些抗体只能在被感染时产生。”



While it's hard to determine exactly how many people in Australia have had COVID-19, serology reports are able to provide some indication. Source: Getty / Rawf8 “最近一次报告是在（去年）11月，他们发现70%的成年人已经感染过新冠。”





他估计到目前为止，这个数字已上升到90%左右。



经常旅行的人

律师菲利普 • 舒伯特（Phillip Schubert）在不去霍巴特工作的时候，与伴侣住在堪培拉。到目前为止，两人的新冠检测都没有呈阳性。





菲利普说，虽然在新冠限制措施实施时遵守所有的规定，但他后来不再戴口罩，最近又重新参加社交聚会。



Source: Supplied 他还设法避免了被感染，甚至在与后来发现感染新冠的朋友相处后也是如此，也没有因为常到霍巴特出差而在飞机上感染。





他说：“我坐过很多次飞机，心想，这一次我是不是会被感染？但是没有。”





但菲利普承认，他有可能在没有严重症状的情况下已经感染过新冠病毒。





与SBS新闻采访过的其他没有感染过的人士一样，菲利普已经完全接种了疫苗，但他说，他没有感染病毒可能是“奇怪的盲目的运气”。



已接种多剂疫苗的人

62岁的吉隆（Geelong）居民克里斯汀 • 布鲁克斯（Christine Brooks）自认为到目前为止没有感染新冠。





家里没有孩子，布鲁克斯在一个小办公室兼职工作，有一段时间在家工作。



Christine Brooks from Geelong understands a level of luck has helped her avoid COVID, saying her risk was probably reduced due to her quieter lifestyle. Source: Supplied 她说已经接种了所要求接种的新冠疫苗，仍然戴着口罩去购物，生活方式比她早些年要安静得多。她认为这可能有助于避免感染病毒，并且一个人生活可能也是没被感染的因素之一。





埃斯特曼教授说，儿童通常会将病毒从幼托中心或学校带回家。





他说：“肯定有很多人是从他们的孩子那里感染的。”



社交活动方面的谨慎

来自墨尔本的夏奇拉 • 侯赛因（Shakira Hussein）对于去哪里、见谁和在什么场合都非常谨慎。





患有多发性硬化症意味着如果她感染了新冠病毒，那么患严重疾病的风险更高。



Ms Hussein believes being extra cautious has played a role in her avoiding COVID-19. Source: Twitter 在澳大利亚出现新冠前的几个月里，年届五旬的夏奇拉一度处于半隔离状态。她接受了一种会削弱其免疫系统的治疗。





她说：“我曾以为2020年将是我再次向世界挑战的一年。”





相反，她在很多方面自我强制隔离，这一直持续到2023年。





“我有自己的一套做法，这听起来可能非常严苛，但这是关于我在乎谁？在户外会遇到谁？还有谁关心我？谁能让我对自己的健康有足够的信心？”





虽然夏拉奇认为格外谨慎使她避免感染新冠，但她知道其他人甚至更加谨慎，但仍然感染了病毒。





近年来，她曾两次出国旅行，一次是在一位叔叔死于新冠时她去英国看望家人，一次是去新西兰工作。



如何避免感染病毒？

虽然某些因素可能会降低感染新冠病毒的风险，但埃斯特曼表示，目前还不清楚为什么有些人能够不被感染。



Adrian Esterman, Chair of Biostatistics and Epidemiology at the University of South Australia said serology reports were the best indicator of how many people have had COVID-19. Source: Supplied 他说：“可能是基因在起作用。”





“例如，有些人的基因特征使他们对艾滋病毒有抵抗力。现在世界各地都在研究，试图找出那些有特定基因组合的人可能避免感染的原因，但我们还不知道。”





他认为另一种可能性是，有些人具有某种程度的“交叉免疫”。





“我们知道，大约40%的普通感冒是由冠状病毒（除新冠病毒外）引起的。如果你最近感冒了，你可能会获得某种交叉免疫。”





埃斯特曼教授指出，大多数感染新冠病毒的儿童症状并不严重。





他说：“幼儿经常流鼻涕、咳嗽和感冒，这很可能是给他们提供了一些保护。”



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他说，虽然接种疫苗能够“非常好地”保护人们免受严重疾病和死亡的影响，但目前它们对感染的保护作用很小。





他说，因此有可能一些自认为从未感染过新冠的人，实际上可能在没有症状和意识到的情况下已经感染过了。





他说，一个人能够越晚被感染新冠，就越好。





“你能不被感染的时间越长，得到新的抗病毒药物和疫苗的机会就越大。所有这些都在研发中。”





埃斯特曼教授自己还没有感染过新冠。





他说：“如果我能在接下来的12个月内不被感染，那么即使我真的被感染了，我也有机会获得更好的治疗选择。”





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