1.9万名临时签证持有者将获允申请澳洲永居 包括哪些人？

要点： 数千在澳大利亚“生活悬而未决”的难民从周一开始将获允申请永居签证；

这一变化适用于约1.9万人；

澳大利亚移民部长安德鲁 •贾尔斯（Andrew Giles）表示，让那些工作和缴税的人“生活悬而未决” 是“没有道理的”。

在工党政府兑现其关键的选举承诺之一后，数千名在澳大利亚“身份无着”的难民将被允许申请永久居留签证。





从周一开始，大约1.9万名持有临时保护签证（TPVs）或安全港企业签证（SHEVs）的人将被允许申请永居签证。联邦政府在周日晚上宣布了这个让许多人期待已久的消息。





移民部长贾尔斯说，让那些工作和缴税的人“生活悬而未决”是 “没有道理” 的。





他在一份声明中说：“临时保护签证和安全港企业签证持有者工作、纳税、创业、雇用澳人并在我们的社区开展生活，他们通常在农村和地区。”



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“然而，如果没有永居签证，他们就无法获得贷款来购买房屋、创业或继续深造。”





“无论从经济还是社会层面来说，让他们处于悬而未决的困境都是没有道理的。”





这一变化只适用于那些在2013年底边境保护行动（Operation Sovereign Borders）开始前抵达澳大利亚的难民，或者在2023年2月14日前持有或已经申请临时保护签证和安全港企业签证的人士。





获得永居签证的人现在可以申请社会保障金，获得国家残障保险计划（NDIS）和高等教育援助；他们还可以申请成为澳大利亚公民，并担保家庭成员来澳大利亚。





政府称，大约2500名临时签证被取消或申请被拒的人将不被允许申请永居签证；他们将被要求“自愿离开澳大利亚”。



Home Affairs Minister Clare O'Neil said the Albanese government remained committed to Operation Sovereign Borders Source: AAP / Mick Tsikas 内政部长克莱尔 • 奥尼尔（Clare O'Neil）表示，政府仍然致力于主权边界行动，任何乘船抵达的人都将被拒。





她在一份声明中说：“让我明确说清楚，如果试图在没有有效签证的情况下进入澳大利亚，你将被拒之门外或被遣返回出发港。根据主权边界行动，在澳大利亚定居的可能性为零。”





最新的宣布是在工党为持永居签证乘船携家人来澳的难民扫清障碍后作出的。



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国际特赦组织澳大利亚（Amnesty International Australia）的活动人士扎基 • 海达里（Zaki Haidari）说，虽然该组织对这一改革感到“宽慰”，但其他难民被“排除”在这一决定之外，令人失望。





海达里说：“作为一个人权组织，国际特赦组织欣慰看到，经过这么多年的努力，这项公告为1.9万多名难民带来了福音。”





“与此同时，在被称为是过渡性的案例中，其他难民被排除在这一决定之外，并被拒绝获得永居签证，对此我们感到痛心。”





寻求庇护者资源中心（Asylum Seeker Resource Centre）说，虽然这项改革是一场胜利，但仍有1.2万人在等待获得永久居留的途径。





资源中心宣传部长贾纳 • 法维罗（Jana Favero）说：“这一宣布的意义不能被低估。我们为所有那些已等待10年才拥有应得的永居身份的人流下喜悦的泪水。”





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