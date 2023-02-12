澳人每日接触的购物收据含化学物质 它会构成多大健康风险？

要点： 澳人会从许多购物收据当中接触到化学品，而它们可能会对健康产生危害；

虽然许多零售商正在使用不含双酚A的收据来缓解消费者的担忧，但却对其替代物三缄其口；

专家表示不必太过担心双酚A和双酚S，但也有一些方法可以避免接触这种化学品。

主要零售巨头可能已经放弃了商店收据中使用的一种与健康风险有关的化学物质，但人们仍对其替代品表示担忧。





Woolworths和Coles是澳大利亚最大的零售商之一，他们已经不再使用双酚A（BPA，即bisphenolA），这是一种用于制造普通塑料物品的化学品，此前的研究显示它可以扰乱荷尔蒙分泌，从而导致生育问题、糖尿病和肥胖。





但两大零售巨头却对BPA的替代品保持沉默——专家称这种化学品可能具有与双酚A相同的特征，但人们对它知之甚少。



什么是双酚A？

双酚A是一种聚合物或分子链，通常用于制造聚碳酸酯塑料制品。





它存在于澳大利亚人日常接触的一些物品中，如水瓶、音乐会门票、餐具、罐头，以及收据。





自从纸袋问世以来，双酚A就一直是用于热敏打印的一种廉价而有效的化学品。



皇家墨尔本理工大学（RMIT）化学教授奥利弗·琼斯（Oliver Jones）说，双酚A是世界上研究最广泛的化学品之一，国际上对其进行了大量研究。





随着时间的推移，与该化学品相关的健康风险引发了巨大争议，婴儿奶瓶和其它与儿童有关的物品被制造成不含双酚A的产品已经超过十年。





双酚A究竟有什么问题？

一些研究表明，双酚A可以从产品的内衬中渗出，并进入我们消费的食品和饮料中，因此对产品中使用的双酚A进行了严格审查。





许多研究表明，双酚A可能是一种内分泌干扰物，这意味着如果高剂量摄入，它可以干扰某些荷尔蒙，并可能导致生育问题、糖尿病、肥胖和癌症。



Many retailers are phasing out BPA from its receipts due to growing concerns from consumers about the health risks associated with it. Source: Getty / James Hardy 2020年，欧洲禁止在热敏纸中使用双酚A，因为担心这种化学品的过度接触影响人体健康。





但是澳大利亚和新西兰食品标准局在其网站上说，人们不应该担心在食品和饮料产品中使用双酚A，因为双酚A的接触量很小，远低于安全阈值。





“一些研究提出了潜在的担忧，即接触BPA可能会导致健康问题，”它说。





“然而，绝大多数科学观点认为，在人们接触到的水平上没有健康或安全问题。”



超市是如何回应的？

Woolworths表示，它在收据中取消双酚A已经七年了，而且看到越来越多的顾客完全放弃了纸质收据。





一位发言人说：“越来越多的客户选择通过我们的每日奖励计划放弃使用纸质收据，转而使用数字电子收据。”



2021年6月，Woolworths客户可以选择接收数字收据。从那时起，每天有超过700万笔交易收到数字收据，而不是纸质收据。





Coles则在一份声明中说，其收据不含双酚A。



双酚A的神秘替代品

如果主要零售商已经放弃了双酚A，那么最明显的下一个问题是：他们用什么来代替？





根据琼斯教授的说法，取代双酚A的最简单的方法是一种 “非常相似”的化学物质，双酚S（BPS）。





双酚S被认为是最常用的不含双酚A的替代品，因为它具有相似性和功能，但很少有人对其进行研究和审查。





“如果你说，‘好吧，我们不想再使用BPA。在这一过程中最容易切换到什么替代物，且很容易集成到我们的制造过程中？’那么像BPS这样的东西是显而易见的答案，”琼斯教授说。



A proposal to raise the GST could be on the agenda at meetings between federal and state leaders. (AAP) Source: AAP 他说：“对我来说，我宁愿接触BPA而不是BPS，因为我们对BPS的了解还不够多。”





琼斯教授说，那些披露其收据和其它物品不含双酚A的商家使用双酚S作为其替代品，这“有点误导”。





他说：“这有点像‘洗绿’——你让自己看起来很环保，因为那是客户想要的。”





SBS新闻询问Woolworths和Coles，他们的收据是否使用BPS作为替代品来制造收据。两者都没有澄清。



如何避免接触BPA或BPS？

琼斯教授说，包括零售从业人员在内的人们不应太过担心接触双酚A或双酚S。





但是对于那些仍然怀疑接触量增加的人来说，有一些方便的预防技巧。





他说：“如果你在收银台或其它地方工作，你可以随时戴上手套，或者你可以让客户自行拿取收据。”





企业可以考虑在收据中使用的双酚A或双酚S的另一个替代品是无酚印刷，这是澳大利亚环保组织Planet Ark认可的一项建议。





Woolworths公司发言人表示，它正在“继续审查新兴的无酚替代品”。





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