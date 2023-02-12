中国宣布不再认证跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭后，成千上万的中国留学生在开学前争先恐后地回到澳大利亚校园学习，住宿是他们必须解决的重要事项。





在本期《消费者权益讲座》听众热线节目中，维州消费者事务署（Consumer Affairs Victoria）的Suzie和听友们聊了聊留学生租房权利的话题（以维州为例）。





Suzie表示，留学生由于没有澳洲本地存款、工作及推荐人证明等，在异地租房往往难以与本地租客竞争。她说，一些房屋中介建议留学生现在澳洲短租房屋（如通过澳洲本地亲友帮忙短租），落地澳洲后再寻求长租，这么做相对比较容易些。





留学生租房常碰到的问题包括预付较长时间房租、克扣押金、房屋清洁、完善房屋状况报告等。她建议，留学生租房时应尽量避免预付较长时间房租以防被骗，把押金郊游住宅租赁押金管理局（Residential Tenancies Bond Authority（RTBA））保管，收到房屋状况报告后的3天内完善该报告并留存房屋状况照片，租期到期前请专业的清洁公司清洁房屋并留存收据，较大程度地保障自己的权益。





Suzie说，如果留学生被要求搬走或被驱逐，要第一时间联系 维州消费者事务署 寻求帮助，联系电话为1300 558 181。





在节目中，听友们还咨询了出租房屋的维修、水费缴纳、分契式（Strata）物业维修等问题，Suzie均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【消费热线】留学生租房如何规避这些常见问题？ SBS Chinese 12/02/2023 29:34 Play

因个案差异，本节目仅供一般性参考。具体纠纷，请您通过正规渠道投诉或咨询专业的律师。





《消费者权益讲座》听众热线节目逢每月第二个周一播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询消费问题。





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