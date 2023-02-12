【消费热线】留学生租房如何规避这些常见问题？

People across the country have experienced rental increases in line with increased cost of living.

People across the country have experienced rental increases in line with increased cost of living. Source: AAP

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在澳大利亚，留学生拥有和本地居民一样的租房权利。那么，留学生通过什么渠道租房相对靠谱些呢？

中国宣布不再认证跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭后，成千上万的中国留学生在开学前争先恐后地回到澳大利亚校园学习，住宿是他们必须解决的重要事项。

在本期《消费者权益讲座》听众热线节目中，维州消费者事务署（Consumer Affairs Victoria）的Suzie和听友们聊了聊留学生租房权利的话题（以维州为例）。

Suzie表示，留学生由于没有澳洲本地存款、工作及推荐人证明等，在异地租房往往难以与本地租客竞争。她说，一些房屋中介建议留学生现在澳洲短租房屋（如通过澳洲本地亲友帮忙短租），落地澳洲后再寻求长租，这么做相对比较容易些。

留学生租房常碰到的问题包括预付较长时间房租、克扣押金、房屋清洁、完善房屋状况报告等。她建议，留学生租房时应尽量避免预付较长时间房租以防被骗，把押金郊游住宅租赁押金管理局（Residential Tenancies Bond Authority（RTBA））保管，收到房屋状况报告后的3天内完善该报告并留存房屋状况照片，租期到期前请专业的清洁公司清洁房屋并留存收据，较大程度地保障自己的权益。

Suzie说，如果留学生被要求搬走或被驱逐，要第一时间联系
维州消费者事务署
寻求帮助，联系电话为1300 558 181。

在节目中，听友们还咨询了出租房屋的维修、水费缴纳、分契式（Strata）物业维修等问题，Suzie均做了详细解答。请您点击收听完整内容。
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【消费热线】留学生租房如何规避这些常见问题？

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12/02/202329:34
因个案差异，本节目仅供一般性参考。具体纠纷，请您通过正规渠道投诉或咨询专业的律师。

《消费者权益讲座》听众热线节目逢每月第二个周一播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询消费问题。

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