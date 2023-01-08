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【消费热线】礼品退换货需要注意哪些事项？

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8 quick tips for shopping in Australia that will help you save money

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Published 9 January 2023 at 10:14am, updated 4 hours ago at 10:17am
By Suzie Su, Jason Liu
Presented by Suzie Su, Jason Liu
Source: SBS

如果某件商品是以礼品的方式获得的，收到商品的人对产品不满意，可以退换货吗？

Published 9 January 2023 at 10:14am, updated 4 hours ago at 10:17am
By Suzie Su, Jason Liu
Presented by Suzie Su, Jason Liu
Source: SBS
节假日期间，亲友间往往赠送礼物，购物增多。如果购买的商品有问题，销售商可能会提供换货、退货、维修或其他类型的质量保障。在本期《消费者权益讲座》听众热线节目中，维州消费者事务署的Suzie和听友们聊了聊商品的质保及退款话题。

Suzie表示，消费者购买商品后要尽量保留收据，以备之后退换货及维修用。如果把所购买商品用作礼品，消费者可以要求商家提供礼品收据，以方便收礼品方之后换货及产品维修。

澳大利亚零售商协会表示，预计澳大利亚民众在节礼日于商店和网上消费约235亿澳元。Suzie提醒消费者，尤其在促销期间购买电器类商品后，要尽早测试其功能，以防错过退换货期限。

在节目中，听友们还咨询了能否取消二手车购买意向拿回订金、消费者退回“问题”商品的期限、租户不付房租、在某知名网站购买商品但商品来自个体经销商，没收到退款等问题，Suzie均做了详细解答。

另外，消费者对所购买的促销或特价商品不满意，是否能退货退款呢？请您点击收听完整内容。
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Consumer Affairs 20230109 image

【消费热线】礼品退换货需要注意哪些事项？

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08/01/202330:13
因个案差异，本节目仅供一般性参考。具体纠纷，请您通过正规渠道投诉或咨询专业的律师。

《消费者权益讲座》听众热线节目逢每月第二个周一播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询消费问题。

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