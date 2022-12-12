随着储备银行持续提高现金利率，房租也水涨船高。在本期SBS普通话《消费者权益讲座》听众热线节目中，维州消费者事务署的Suzie和听友们聊了聊租金上涨的话题。





Suzie表示，因疫情后的租金回升以及现金利率上涨，维州的房屋租金有较大幅度上升。她说，推动维州房租上涨的因素还包括租赁法改革等因素。在新的租赁法下，房东需要每2年进行一次电和燃气安全检查，相应的费用会部分转嫁到租金上。



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在维州，如果要涨房租，房东需填写维州消费者事务署的专用涨租表格，通过挂号信、面交或电邮（需双方在合同中同意电邮沟通有效）提前60天通知租客。如果认为房租上涨幅度过高，租房者可以在拿到涨租通知表格30天内联系维州消费者事务署，获得一份免费的租金合理性评估。





在本期节目中，听友们还咨询了所购服务“不对版”、旅行团取消旅行但只退了部分款项、出租物业的屋檐水槽漏雨应该谁负责、二房东让其他房客出钱接手其角色等问题，Suzie均做了相应解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【消费热线】租客认为房东涨租不合理该怎么办？ SBS Chinese 12/12/2022 30:54 Play

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《消费者权益讲座》听众热线节目逢每月第二个周一播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询消费问题。



