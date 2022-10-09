【消费热线】什么是房产买卖中的压低报价？如何规避？

最近，维州政府投入资金成立专门工作组以应对房地产买卖中压低报价等不公平的做法。





在本期《消费者权益讲座》听众热线节目中，维州消费者事务署的Suzie和听友们聊了聊房产买卖中压低报价的话题。





Suzie表示，维州政府成立的该工作组将负责检查房产中介信托账户规范、物业出租规定实施情况、压低报价以及不公平情况等内容。





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Suzie说，在物业买卖中，房地产中介须向潜在买家提供一份《信息声明》。该声明内容包括:



指示性售价

三个类似的房产销售

房产所在区房价的中位数

一般来说，出售物业的广告价格不应低于房产中介的预计估价。Suzie提醒，在检查某处房产之前，购房者一定要查看《信息声明》，这会帮助购房者计算出可能的售价，并判定是否值得花费时间和精力。





在节目中，听友们还咨询了一户主未缴物业费而物业管理公司要求其他业主平摊、邻居树木砸破自家屋顶是否能走保险、邻居新建房的雨水管道需经自家屋下过、想美化商用物业雨挡但物业公司不同意等问题，Suzie均做了详细解答。





房产经纪公司或经纪人如果做出压低报价行为，会受到什么处罚？如果购房者认为房产经纪公司或经纪人存在压低报价行为，购房者该怎么办？请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 一处物业的广告报价原本在某购房者的预算范围内，但最终出售价格却非常高，这种情况并不鲜见。 SBS Chinese 09/10/2022 28:15 Play





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