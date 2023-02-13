2023年世界广播日：广播如何促进和平？

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对于个体来说，与广播的渊源不尽相同，比如联合国教科文组织和平艺术家、巴拿马的钢琴作曲家丹尼洛·裴瑞兹（Danilo Pérez）说，广播是改变生活的有力工具。

周一（2月13日）是一年一度的世界广播日。2011年，联合国教科文组织成员国宣布将2月13日定为世界广播日，并于2012年由联合国大会通过。

联合国教科文组织认为，广播是维持和平、向和平过渡的重要组成部分。广播的部分功能是制定议程，提供基本服务，介绍需要政府和公民关注的问题并赋予它们突出地位。

而对于个体来说，与广播的渊源不尽相同，比如联合国教科文组织和平艺术家、巴拿马的钢琴作曲家丹尼洛·裴瑞兹（Danilo Pérez）说，广播是改变生活的有力工具。 
Danilo Pérez
Danilo Pérez Source: Twitter / @DaniloPerezJAZZ
裴瑞兹如是讲述广播对其的影响及启发。

“对我来说，我在巴拿马接触到很多爵士乐的唯一途径实际上就是广播。

有的人有很多唱片，但你不可能到处都能买到爵士乐唱片，但广播真的为我提供了这个载体。

广播不仅向我展示了音乐，还向我展示了人类相互联系的无穷无尽的机会。

我曾经（在广播）听过弗拉基米尔·霍洛维茨（Vladimir Horowitz）的曲子，然后从那开始听帕波·卢卡（Papo Lucca）的萨尔萨，再从那开始听路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）和同一个电台，再从那里到探戈到巴西音乐再到流行音乐。

当你听到某人的声音时，你也会听到一些旋律。你知道，不仅是成为一个听众，而且你也变得活跃，因为在爵士乐中，我觉得这并非仅仅是和谐，而是和谐的灵魂。

我想让更多的人接触到它。我知道广播的力量，当广播被用来改变某人头脑中的想法时，特别是如果你做教育节目。如果你谈论伟大的音乐、伟大的艺术，广播是一个强大的工具，可以成为直言不讳的老师。”
广播告诉我，我们全世界都是团结的。
丹尼洛·裴瑞兹（Danilo Pérez）
“战争”是和平的反义词，意味着国家之间或一个国家内不同团体之间的武装冲突，但也可解读为不同媒体叙事之间的冲突。
world radio day
Source: Getty / Getty Images/Cris Canton
叙事环境可能加剧紧张局势，也可能维持和平的条件，例如，选举的过程是粗暴还是平顺，对难民返乡者是拒绝还是接纳，民族主义热情是上升还是减弱等权衡。

在报道和告知公众的过程中，广播电台塑造了公众舆论，构建了一个可以影响国内和国际局势和决策过程的叙事环境。

联合国和平行动部在今年的世界广播日也发布了一份特别的声明。

“作为联合国维和行动的一部分，我们有广播网络，这对接触大规模和多样化的社区至关重要，特别是在互联网普及率低、人口因冲突和流离失所而流动性大的地方。

值此世界广播日，我想感谢那些在维和电台工作的人，他们在困难且时而危险的情况下，为帮助保护社区和建设和平做出了巨大的努力。

我还要感谢其他广播电台，特别是那些帮助分享基于事实的信息、消除错误和虚假信息的独立网络，感谢他们利用自己的平台促进包容性对话，解决当地居民关心的问题，并传播和平信息。”
最后，要特别感谢听众。通过你们的积极参与，我们成为了一个更强大的、团结的和平运动。
联合国和平行动部
 关于世界广播日的更多信息，您可以在
联合国科教文组织的网站
上浏览。

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