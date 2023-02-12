SBS早新闻（2月13日）Play13:32 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.4MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。土耳其、叙利亚地震遇难者超3.3万人；国家道歉日15周年，政府将公布缩小差距计划；维州知名难民慈善机构面临关闭风险；美国战斗机击落加拿大上空的不明飞行物。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE美国战机于加拿大上空击落不明飞行物土耳其叙利亚地震遇难者超3.3万人 民众质疑建筑标准新州成立专家小组 帮助Mascot Towers大楼业主气球风波发酵：美国将六家中国实体列入贸易黑名单分享Latest podcast episodes【消费热线】留学生租房如何规避这些常见问题？云端青少年交响乐团新春音乐会“从东方到西方”：一场孩子们的音乐秀土耳其叙利亚地震死亡人数逼近三万 土耳其多年地震税去向不明【生活杂志】“年后胖三斤”？减少卡路里摄入或无法帮您完成减肥目标