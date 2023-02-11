气球风波发酵：美国将六家中国实体列入贸易黑名单

拜登政府将涉及气球事件的六个中国实体添加到出口黑名单中。





被美国商务部列入黑名单的公司是：北京南江空天科技股份有限公司、中国电子科技集团第四十八研究所、东莞凌空遥感科技有限公司、鹰门航空科技集团有限公司、广州天海翔航空科技有限公司和山西鹰门航空科技集团有限公司。





这些新的限制措施是白宫为解决中国威胁美国及其盟国国家安全的全球监视活动所做的更广泛努力的一部分。



LISTEN TO 布林肯取消访华之行后 美国击落疑似中国间谍气球 SBS Chinese 05/02/2023 05:22 Play

此前不久，在阿拉斯加海岸的美国领空内，美国空军战机再击落了一枚高空飞行物。





和一星期前击落的中国气球相比，这次的飞行物体积小许多，高度也较低，对民航航线造成干扰。





五角大楼表示，暂不清楚飞行物的来源，其主要关注点是对民用航空的潜在危险，因为该不明飞行物在4万英尺高空飞行。





前美国国防部长埃斯珀表示，对美国民众和美国的盟友来说，最好不要对飞行物的所有者和其用途擅下结论，而是要让情报机构彻底调查。





“这件事令人好奇的是，我知道每个人都想得出结论并假设这是另一个中国气球。我认为我们应该暂不判断它属于谁，它在做什么，以及它如何到达那里。它可能只是一个气象气球或类似的东西”，





“我们很想知道这是从哪里来的。如果这是另一个中国的气球的话，那就提出了一些关于中国方面发生的严重问题。但这可能是任何具有非敌对意图的国家将气球升到空中并在世界范围内移动”，埃斯珀说。





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