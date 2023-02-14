澳洲最高情报机构负责人透露由新冠疫情引发的极端主义趋势

要点： 澳大利亚安全与情报组织（ASIO）负责人表示，由新冠疫情驱动的极端主义活动正在消退；

该情报机构负责人迈克 • 伯吉斯（Mike Burgess）警告说，“这种感觉确实存在”；

伯吉斯说， 出于“宗教动机”的极端主义现在占到该机构工作量的70%。

澳大利亚安全与情报组织负责人表示，由对新冠疫情限制的愤怒情绪引发的极端主义正在消退，但由强制措施和封控引发的一些愤怒情绪“仍然存在”。





该情报机构总干事伯吉斯警告说，澳大利亚的下一次恐怖袭击很可能是由个人或少数极端分子实施的，他们或会在“很少警告或没有发出警告”的情况下突然实施暴力行动。





周一上午，在参议院评估会上，他透露，出于“宗教动机”的极端主义目前占该情报机构反恐工作量的70%，较2021年的大约50%有所上升。





去年12月，三名反政府阴谋论者在昆士兰州杀害了两名警察和一名邻居，这促使全国内阁探讨建立全国枪支登记制度。



The Queensland massacre has sparked work on a national firearms registry. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 伯吉斯表示，在新冠疫情最严重时出现的波动，包括公开威胁政界人士的抗议活动，自强制措施取消后已经“有所减少”。





他说：“这种感觉确实存在，但我们一直在关注的案件数量已经大幅减少。在这个国家，愿意以自己的追求为名义进行极端暴力活动的人减少了。”





“但其中仍有一些不稳定因素，人们有一些不满——由社会、经济或一些阴谋论引发的不满。他们中有一小部分人认为暴力就是解决办法，因此这在很大程度上仍然是混合的因素。”



Mr Burgess said extremism accelerated by the COVID-19 pandemic is subsiding. Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas 虽然极右翼团体将反强制措施的抗议活动视为一种“潜在的招募机制”，但伯吉斯认为在很大程度上他们没有利用这一点。





他说：“他们（确实）设法招募到了一些人。能说他们通过这活动招募到很多人吗？也许并非如此，但他们继续专注于如何吸引人们加入他们。”



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“最可能的威胁将来自在几乎没有警告的情况下使用暴力的个体。他们自行行动，因为被某些事情激怒，包括也许他们所在的群体没有满足他们的需求，去做他们认为应该做的事等等。”





伯吉斯表示，该情报机构所称的 “以意识形态为动机的”极端主义，主要是“民族主义、种族主义及暴力极端主义”构成的威胁已经减弱，目前它大约占到了该机构反恐工作量的一半。





他说，现在70%的恐怖主义调查涉及“宗教动机”，逊尼派极端主义是“我们在恐怖主义领域主要的安全担忧”。



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绿党参议员大卫 • 肖布里奇（David Shoebridge）就政府取缔澳大利亚境内29个恐怖组织的机制向伯吉斯施压。





肖布里奇说，这份名单包括3个极右翼组织和25个伊斯兰组织，“没有反映出对澳大利亚构成的威胁的平衡”。





伯吉斯表示，官方的恐怖分子名单是“更广泛的反恐架构”的一部分，但他坚称，这并不限制澳大利亚安全与情报组织可以对谁进行调查。





他说：“这并不妨碍我们的工作。如果我们发现有人有任何认为暴力是解决问题的方法的意识，我们将关注他们。我们不需要把这些人列入调查名单。”





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