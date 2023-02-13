怎么办：澳洲黑色素瘤发病率全球最高 美黑趋势在社交媒体流行

要点： 一份请愿书呼吁改变助晒产品的广告和营销手法；

原因是有网红在 TikTok 分享“日光浴日常”并推荐助晒产品；

倡议者指未防晒带来的影响和相关教育未能普及至澳大利亚年轻人。

倡议者指，在社交媒体上，众多宣传“晒太阳”和“美黑”的帖文，正向“不了解”紫外线潜在影响的年轻一代传递有害信息。





在上世纪八、九十年代，澳大利亚推出“Slip，Slop，Slap”的防晒活动，与在1988年的 Sunsmart 宣传，强调关于晒太阳的危险，这是不少澳大利亚人的回忆，也让澳大利亚在预防皮肤癌方面一直领先全球，但如今人们对晒黑皮肤和晒伤的认识是否已随年月消逝？这引起有关方面的注意。





如今，美黑产品内容已成为 TikTok 等社交媒体平台的热搜，用户可以宣传他们最喜欢的助晒产品并分享他们的“美黑日常”。





如今有人发起请愿，呼吁联邦政府对宣传助晒产品的广告实施监管，倡议者更呼吁，针对皮肤癌问题，应该采取更多的行动和教育。



“美黑文化依然盛行”

当梅森（Melissa Mason）开始对社交媒体上的网红和“美黑”进行研究时，更留意产品背后的公司。





以美黑油（助晒油）为例，一部分不含防晒成分，一部分的防晒成分含量则极低，因此理论上美黑油需与防晒同时使用。然而，许多助晒产品只鼓励消费者在晒太阳前先将产品涂抹身上，以帮助自然晒黑。





梅森向 SBS 新闻表示：“这让我开始质疑为什么这些品牌获准为这些产品卖广告？为什么他们获准在看似没有免责声明的情况下卖广告？”





“它们似乎不受任何限制。当你考虑到澳大利亚药监局（TGA） 最近刚针对网红和品牌营销和宣传防晒的手法引入一些非常严格的指引时，这似乎是虚伪的表现。”





“美黑文化依然盛行，有些品牌似乎在没有监管的情况下从中获利。”





有人已发起网上请愿，呼吁联邦政府调查澳大利亚助晒产品的广告和营销手法。





目前该请愿已收集了逾 7500 个签名。





梅森表示，希望看到助晒产品以类似于香烟和烟草产品的方式进行营销和销售，在包装上有明确的警告，说明潜在的危害。





她说：“直到今天，吸烟仍未停止，仍然有人吸烟，但你无法回避吸烟对身体造成影响的事实，这也是我想表达的核心问题。”





“如果你有关注这些品牌的社交媒体页面，你会很容易没有察觉到美黑将对身体造成影响的事实，因为那里根本不会告诉你，它们模糊了所有的消极情绪，将美黑包装成健康。”



澳大利亚卫生及长者护理部向 SBS 新闻表示，如果一种产品没有作出任何与日光防护系数有关的健康声明而只作出美容声明，很可能被视为化妆品。





澳大利亚竞争和消费者委员会负责包括化妆品在内的消费品的产品安全和标签标准，其发言人确认，化妆品受到澳大利亚消费者法的监管。





该发言人说：“标准中没有关于太阳危险警告的要求。”





“治疗性防晒产品是指提供紫外线辐射防护并且日光防护系数值声称为 4 或更高的产品，均受到澳大利亚药监局监管。”



防晒意识倒退？

根据澳大利亚黑色素瘤研究所的数据，澳大利亚是世界上黑色素瘤发病率最高的国家，这病也是 20 至 39 岁人群中最常见的癌症。





每 30 分钟就有一名澳大利亚人被诊断出患有黑色素瘤，每 6 小时就有一名澳大利亚人死于黑色素瘤。





梅森认为，现今的年轻人可能没有充分吸收有关防晒安全的信息，尤其是由于各大社交媒体平台上缺乏相关教育。





她说联邦政府需要在社交媒体上展开宣传活动。





她说：“上一次大型的防晒运动是‘晒黑是皮肤细胞受创伤’，我们都记得，已经是 15 年前的事了。”



The Dark Side of Tanning Campaign in 2009 and 2010 aimed to increase awareness of the dangers of melanoma and tanning by challenging the misconception that a tan looks healthy. Source: YouTube “当那些广告出现时，社交媒体还未出现，但现在年轻人最喜欢的是上网……我认为这是政府措施需要针对的。”





“不应是广告牌，不应是电视，而应该是社交媒体。”





澳大利亚黑色素瘤研究所联合医学主任龙格（Georgina Long）教授表示，从社交媒体上的美黑趋势可见，人们的意识可能正在倒退。





她对 SBS 新闻说：“假如我们回到几十年前的七、八十年代，晒黑非常流行。”





“感觉就像我们又回到了当年，更差的是社交媒体和网红吹捧美黑和皮肤晒出蜜糖色的美丽。”



政府有何行动？

澳大利亚卫生及长者护理部向 SBS 新闻表示，政府将在今年、明年的夏天与澳洲癌症委员会合作，投资 1000 万澳元用于一项全国性皮肤癌预防运动。





该活动希望可以特别针对 40 岁以上的男士。





该部门表示，将侧重于在 YouTube、脸书（Facebook）和 Instagram等社交媒体上投放广告。





龙格教授表示，任何宣传活动和健康信息都必须跟上现代沟通模式的步伐。





她说：“我们通过社交媒体进行电子化沟通，因此我们需要改变信息，要强调这是一个问题，需要每年都传达关于紫外线或阳光照射的信息。”





“我们需要保持信息更新，并与现今的人息息相关……我们非常关注晒黑被美化。”



社交媒体应承担什么责任？

2022 年 9 月，澳大利亚黑色素瘤研究所的代表在全国新闻俱乐部发表的讲话中，呼吁政府、广告商和社交媒体公司采取更多行动，以正视阳光伤害和紫外线照射的风险。





此后不久，该研究所和TikTok 合作推出了“Tanning. That's cooked”运动，鼓励创作者通过简短的喜剧视频强调晒黑的危险。



TikTok and Melanoma Institute Australia teamed up to launch a campaign to spread awareness on the dangers surrounding tanning. Credit: TikTok / Melanoma Institute Australia 龙格教授说，该研究所曾相信 TikTok 也会禁止#sunburnchallenge，但事实不然。





TikTok 发言人向 SBS 表示，该公司从未禁止#sunburnchallenge 的主题标签在平台上出现。





相反，它禁止“鼓励或美化晒黑”的短片，同时就现有主题标签添加教育内容，包括弹出警告并将用户引导至澳大利亚黑色素瘤研究所的链接。



其发言人说：“我们选择不禁止主题标签，因为知道我们的社区对创作者分享的信息反应最好，这些信息包括医学专家的教育内容，或其他人关于晒伤的影响和危险的警告。”





“笼统地禁止主题标签可能会连正面信息也被一并删除，包括预防意识。”





“在这种情况下，在夏季人们需要的时候，在平台上发布预防信息的好处超过了完全删除标签的决定。”





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