昆州枪击案包括警察在内多人遇难 政府对国家安全新威胁发出警告

要点： 特雷恩（Train）家庭的三名成员杀死了两名警察和58岁邻居德尔；

安全机构正“积极探讨”此次事件造成的影响；

反对党领袖达顿（Peter Dutton）表示，虚假资讯“影响人的思想”。

澳大利亚内政部长欧妮尔警告称，阴谋论正在被社交媒体“涡轮化”为极端暴力，对国家安全构成新的威胁。





欧妮尔证实，澳大利亚的安全机构正在“积极探讨”本周在昆州发生的致命枪击案件所造成的影响。





事件中，特雷恩家庭三名家庭成员显然是受反政府阴谋论的驱使，在布里斯本以西300公里的一个偏远地区住宅内杀害了两名警察和一名邻居。





欧妮尔表示，虽然执法部门仍在研究此次“卑鄙的暴力行为”的动机，但事件很大可能与激进行为有关。





周四，她在联邦议会为受害者提出哀悼动议的会上说，虚假信息驱动的激进行为是“长久以来的问题”。





她说：“但是，从这里和世界各地的事件中绝对可以看出，阴谋论...... 正在被科技催化为可怕的暴力行为。”





“这对我们的国家安全构成了一种新的威胁。这为国会提出了一个非常深刻且重要的问题，这关乎我们如何防止和处理国内出现的暴力和极端主义。”



LISTEN TO 昆州致命枪击案：两死亡警察不满30岁 SBS Chinese 13/12/2022 04:33 Play

反权威的“疯狂”行为

此前，反对党领袖达顿呼吁加强对加密信息服务的监管。他警告称，此次事件为本地反权威主义的“疯狂”行为敲响了警钟。





达顿本人曾经是昆州一名警员，他在向三名遇难者表示哀悼时表现悲伤。





总理阿尔巴尼斯敦促澳大利亚要根除潜伏在阴影中的极端主义“毒药”。





警员阿诺德（Matthew Arnold）和麦克罗（Rachel McCrow）以及58岁的邻居德尔（Alan Dare）周一在 Western Downs 被枪杀。法医的调查仍在继续，据称特雷恩家庭三名成员的计划是“杀掉警察”。



Tributes at Tara Police Station in Tara, Queensland after an ambush in which two officers and a bystander were killed. Source: AAP / Jason O'Brien 昆州警察工会主席利弗斯 （Ian Leavers）表示，有证据表明，事件中的被击毙的凶手加雷思（Gareth Train）、他的妻子斯泰西（Stacey）和弟弟纳塔尼尔（Nathaniel）策划了此次袭击，并在物业安装了摄像系统。





利弗斯向澳大利亚广播公司说：“这是一个复杂的监控系统，这让我们非常、非常担心，因为我们知道这个冷酷无情、杀人不眨眼的三人组走到这一步，我坚信（他们）是为了杀掉警察。”





达顿呼吁，应加强对容许分享阴谋论的加密信息平台的监管，又指不能阻止执法人员查看这些危险的内容。





加雷思相信在网上散播的一些阴谋论，其中包括1996年亚瑟港大屠杀是虚构的。然而，他是在一个网上论坛中而非透过加密软件来发布有关内容。





达顿说，这些正在流传的反政府言论应该引起任何“有正确思想的澳大利亚人”的关注。





他向记者说：“近年，我们已看到互联网上广泛流传虚假信息，以及它如何影响人们的思想、改变他们的整个人格、他们的整个观点，并导致他们作出...... 极端行为。”



Constables Matthew Arnold (left) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 他说：“警察机构和情报机构...... 无法像正常情况一样读取（加密信息）。”





特雷恩兄弟的父亲罗纳德（Ronald Train）说，他很难理解23年前与他断绝关系的儿子们怎么会这样做。





周三他向九号台的《A Current Affair》时事节目说：“我只是无法理解这样的事情是如何发生的，两个孩子是由我和我已故的妻子格温（Gwen）抚养长大的。”





“他们走上了这条道路，这条黑暗的道路，我们对此一无所知。”



根除“毒药”

总理阿尔巴尼斯在吊唁动议上对向三名受害者表示敬意，他说他们的动机是“伟大的澳大利亚人的助人本能”。





阿尔巴尼斯将称此次谋杀事件“如此突然、如此残酷，与他们所熟悉的社区和国家如此格格不入，而且远远超出了理性的理解”。





他说：“我们所有人的责任不仅是纪念和缅怀那些受害者。”





“我们还要研究是什么驱使凶手（这样做），并找出一种方法，在我们的国家根除这种毒药。”





达顿在国会上说：“我们的国家失去了三位优秀的澳大利亚人。”





他在发言时经常停下来，整理自己的情绪，他说警员们在生命最后时刻的勇气将被铭记和敬仰。





他说：“正是这些特质将激发我们的信心，以对抗任何潜伏的邪恶。”





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