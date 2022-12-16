工党取消前政府规定 不再强制地方议会在澳洲国庆日举行入籍仪式

要点 地方议会将不再被强制在澳大利亚国庆日举办公民入籍仪式；

前总理斯科特 · 莫里森（Scott Morrison）在2019年引入的一项规定被取消；

联邦政府表示此举是出于“运营原因”。

地方议会将不再被强制在澳大利亚国庆日举行入籍仪式，联邦政府称此举是出于“运营”原因。





2019 年，时任总理斯科特·莫里森 (Scott Morrison) 出台的规定强制要求地方政府在 1 月 26 日举行入籍仪式，否则将被剥夺进行该活动的权利。莫里森当时表示，强制要求地方议会这样做是为了防止它们“在澳大利亚国庆日玩弄政治”。





移民部长安德鲁 ·吉尔斯（Andrew Giles）周五透露，工党将取消这一限制，但表示政府仍然“强烈期望”地方议会在该日举行仪式。





各地的地方议会现在可以选择在1月26日的前三天或者后三天内举行入籍仪式，政府称这是提高处理效率的“务实”决定。



Immigration Minister Andrew Giles said it remained the federal government's "strong expectation" that local councils would hold citizenship ceremonies on Australia Day. Source: AAP / Bianca De Marchi “国庆日对大部分澳大利亚人来说意义重大。我们的国庆日为所有澳大利亚人提供了反思、尊重和庆祝的机会，”吉尔斯说。





“在这一天，成为公民的人数比一年中的任何时候都多，对于那些从世界各地加入我们澳大利亚社区的人来说，成为公民是一个难忘的时刻，值得被永远珍藏。”





吉尔斯先还恢复了Yarra 市和 Darebin 市议会举行该仪式的权利。这两市都是因为在2017年被时任总理马尔科姆· 特恩布尔（Malcolm Turnbull）抨击，被指“与澳大利亚价值观不合拍”而被剥夺了举行仪式的权利。





对于部分澳大利亚人，尤其是原住民及托雷斯海峡岛民来说，1 月 26 日不是庆祝日。这一天被视为纪念 1788 年英国定居者抵达悉尼湾的日子，他们在那里升起英国国旗。对于原住民来说，这仍然是哀悼的一天并被一些人称为 “入侵日”。



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在本月，Merri-bek市成为了墨尔本第三个取消在澳大利亚国庆日举办入籍仪式的本地议会。议员詹姆斯·康兰 (James Conlan)认为这一天举行庆祝活动“相当可耻”。





但工党坚持本次推翻该规定是出于“运营”原因考虑，因为议会对在公共假期举办活动的高昂费用表示担忧。





“澳大利亚公民身份是所有澳大利亚人的重要共同纽带，无论是通过出生还是移民于此获得，它是一个统一、有凝聚力和包容性的澳大利亚的核心，”吉尔斯说。





“政府的首要任务是确保在人们在选择成为澳大利亚公民的情况下，能在他们自己的社区与朋友和家人及时地获得这种机会。”





截至本月初，待处理的公民申请有 9.8万份，这是五年多来该数字首次低于 10万份。





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