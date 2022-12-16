维州州长向已故原住民歌手阿奇·罗奇致歉

甘地马拉邦加朗原住民长老阿奇·罗奇（Archie Roach）在长期患病后于7月去世，享年66岁，昨晚墨尔本有数千人参加了为他举行的维州悼念活动。





阿奇·罗奇是被偷走一代的一员，他在1990年的第一首歌曲《带走孩子》中谈到了这一经历。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）说，他原意就维州曾经的强制把儿童带离他们家庭的政策造成的伤害向阿奇以及他的家人深表歉意：





“我们为对你实施的极端不人道行为表示歉意，那种折磨和无法形容的伤害，以及你被带离家庭给你和你的家人持续承受和经历的创伤，我很抱歉，我们很抱歉。”





阿奇·罗奇的妹妹埃文斯（Aunty Myrtle Evans）接受了道歉，她说她认为这是对他们所有家人的道歉，他们在去世之前从未收到过任何道歉：





“他一生都在寻找答案。生气并不难，但我不会生气。这是因为我哥哥的表现很好，他一生取得了很多成就，他是我的礼物， 我为他感到骄傲，他找到了战斗和生存的力量。”





几位澳大利亚音乐明星在仪式上进行了表演，爱德华兹演唱了经过修订的国歌，说唱歌手布里格斯（Briggs,）、保罗·凯利（Paul Kelly）和艾玛·唐万（Emma Donvan）也参加了演出。



