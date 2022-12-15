“你有在听吗”：自动追债计划听证会继续 莫里森被多次提醒不要离题

要点 斯科特·莫里森一直在为皇家委员会调查自动催债计划（Robodebt）提供证据；

莫里森被专员多次提醒要紧扣问题；

联邦法院在2019年裁定自动催债计划是非法的。

前总理斯斯科特·莫里森推卸了有关他担任社会服务部长期间在帮助推出自动催债计划计划的责任。





莫里森周三告诉调查该计划的皇家委员会，他专注于解决福利欺诈问题，没有参与有关该计划是否合法的部门讨论。





在全天的听证会上，他多次被提醒发言要紧扣主题，不要打断别人向他提出的问题。





莫里森指责部门工作人员在他提交给内阁的一份政策提案中忽略了法律问题，尽管他签署了一份早期的简报文件，其中提出了一些关切。





他告诉委员会：“如果这个建议（当时）提出来，我真诚地相信我们今天就不会坐在这里了。”



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自动催债计划涉及使用澳大利亚税务局（ATO）提供的个人年度税务信息来确定其每两周的平均收入，并自动建立福利债务。联邦法院在2019年裁定这种做法是非法的。





该计划从38.1万人那里错误地收回了超过7.5亿澳元，并导致一些人在被追讨虚假债务时自杀。





随着调查的进行，莫里森的发言远远偏离了主题，由于担心他可能违反了议会特权，听证会陷入了停顿。





沮丧的专员凯瑟琳·霍姆斯（Catherine Holmes SC）一度问莫里森：“你有在听吗？”



考虑到受该计划影响了数十万澳大利亚人，前工党领袖比尔·肖顿（Bill Shorten）将莫里森作为证人的行为描述为 “触发”。





“斯科特·莫里森今天本来有机会在皇家委员会亲自道歉，承担起自己的责任，”他告诉记者。





“相反，我们得到的是......说教、恐吓、不回答问题，在简单的是与非问题上争论不休。”





“这是一种防御性的说教，辩解为什么别人都是错的，而他是对的。”





莫里森坚持认为，他不了解各部门之间的沟通，并认为（有关部门）在向他提交最终提案时，法律问题已经得到解决。





他告诉该委员会：“我注意到，在新政策提案的早期阶段，各部门会提出潜在的问题，这并不罕见。”





“在提交给内阁的时候，这个观点......已经改变了，部门给出的建议是不需要立法的。”





霍姆斯质疑莫里森为什么没有兴趣询问立法问题是如何解决的。





她问道：“你怎么会满足于只看到‘不需要立法'之后就不闻不问了呢？。”



莫里森回答说：“专员，因为这就是内阁程序的运作方式。我很满意该部门完成了他们的工作。”





他说，他接手社会服务部门的明确目标是全面改革福利制度和减少弊端。





除了法律问题，该计划的早期提案指出，通过更有效地识别福利差异，可能可以为联邦预算节省12亿澳元。





莫里森承认，政府有平衡预算的强烈愿望，而且它面临着一个充满敌意的参议院，为立法改革设置了障碍。





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